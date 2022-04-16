ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пожар на Петербургском шоссе: горели товары, хранившиеся рядом со зданием

По сообщению Спасательного департамента, в 18.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит производственное здание на Петербури-теэ. К прибытию спасателей горела стена. Людей эвакуировали из здания.

Пресс-секретарь Спасательного департамент сказал, что поскольку речь идет о большом производственном здании, пожарные работают усиленным составом. На месте команды из Кесклинна, Ласнамяэ, Нымме и Пирита.

По последней информации, спасателям удалось локализовать возгорание. В 19.28 Спасательный департамент написал в своем официальном Twitter-аккаунте, что товары, горели товары, которые хранились рядом со зданием, затем оттуда огонь перекинулся на наружную стену здания.