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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пожар на Петербургском шоссе: горели товары, хранившиеся рядом со зданием

rus.postimees.ee
Пожар на Петербургском шоссе: горели товары, хранившиеся рядом со зданием
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На Петербургском шоссе в Таллинне  в  субботу  загорелось  производственное здание. По последней информации, спасателям удалось локализовать возгорание, то есть огонь не успел перекинуться на строительные конструкции, пишет Postimees.

По сообщению Спасательного департамента, в 18.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит производственное здание на Петербури-теэ. К прибытию спасателей горела стена. Людей эвакуировали из здания.

Пресс-секретарь Спасательного департамент сказал, что поскольку речь идет о большом производственном здании, пожарные работают усиленным составом. На месте команды из Кесклинна, Ласнамяэ, Нымме и Пирита.

По последней информации, спасателям удалось локализовать возгорание. В 19.28 Спасательный департамент написал в своем официальном Twitter-аккаунте, что товары, горели товары, которые хранились рядом со зданием, затем оттуда огонь перекинулся на наружную стену здания.

По его словам, огонь был своевременно взять под контроль и не перекинулся на конструкции здания. «Работы по тушению еще идут, однако, похоже, нам удалось предотвратить худшее», — сказал пресс-секретарь.

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