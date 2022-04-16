Зеленский: уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров

"Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", — сказал Зеленский, передает УНИАН.

В том же интервью президент рассказал, что беседы с РФ насчет Мариуполя продолжаются, хотя к переговорщикам доверия уже нет. Украина хочет добиться режима прекращения огня, чтобы забрать раненых, женщин и детей, но это зависит от желания России.