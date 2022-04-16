В Вильнюсе перед посольством РФ прошла акция протеста по примеру Таллинна

По словам протестующих, внимание всего мира должно быть обращено на изнасилования и другие виды насилия, совершаемые оккупантами в отношении украинских женщин и детей.

Перед посольством России в Вильнюсе регулярно протестуют в поддержку Украины и против российской агрессии.

Rus.TVNET писал, что в среду, 6 апреля, в знак протеста против войны в Украине пруд возле посольства России в Вильнюсе окрасили в красный цвет. Целью этой кампании было привлечь внимание мира к военным преступлениям России.