Сб, 16.04.2022
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В Вильнюсе перед посольством РФ прошла акция протеста по примеру Таллинна

rus.postimees.ee
В Вильнюсе перед посольством РФ прошла акция протеста по примеру Таллинна
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Акция протеста перед российским посольством в Вильнюсе, 16 апреля 2022 года.
Акция протеста перед российским посольством в Вильнюсе, 16 апреля 2022 года. Фото: VALDEMAR DOVEIKO/EPA

В Вильнюсе, столице Литвы, перед посольством России прошла акция протеста против насилия российских солдат в отношении женщин в Украине, пишет ERR.

По словам протестующих, внимание всего мира должно быть обращено на изнасилования и другие виды насилия, совершаемые оккупантами в отношении украинских женщин и детей.

Перед посольством России в Вильнюсе регулярно протестуют в поддержку Украины и против российской агрессии.

Rus.TVNET писал, что в среду, 6 апреля, в знак протеста против войны в Украине пруд возле посольства России в Вильнюсе окрасили в красный цвет. Целью этой кампании было привлечь внимание мира к военным преступлениям России.

Во время акции через красный пруд переплыла чемпионка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Рута Мейлутите. Ее заплыв символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы.

 
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