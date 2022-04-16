После затишья в пандемию коронавируса столичные гостиницы, кажется, могут вздохнуть с облегчением, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В эти праздничные дни туристы заполнили таллиннские гостиницы
В эти праздничные дни туристы заполнили таллиннские гостиницы
В эти выходные в столице невозможно забронировать гостиничный номер по обычной цене. Мадис Лайд, член правления Эстонской ассоциации отелей и ресторанов, сообщил, что последний раз подобная ситуация в Таллинне была в 2019 году.
"В основном, иностранные туристы, большинство - из соседних стран. На первом месте, безусловно, Финляндия, но есть и посетители из Латвии и Литвы", - рассказал исполнительный директор отеля Ibis Tallinn Center Мадис Лайд.