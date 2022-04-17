Урмас Рейнсалу предлагает президенту отобрать орден у экс-канцлера Германии Шредера

«Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник посетил Путина в Москве, чтобы высказать ему в лицо правду о войне, как он сам торжественно выразился», — написал Рейнсалу в социальных сетях.

В минувшее воскресенье агентство Bloomberg писало, что целью встречи Нехаммера было установление диалога с Россией ради достижения мира. 10 апреля канцлер сказал, что он также обсудил свой визит с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Рейнсалу отметил, что накануне встречи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что речь может идти о поставках российского газа в Австрию. "Теперь, по сообщению австрийского информационного агентства АРА, стало известно, что Владимир Путин заверил канцлера Австрии в Москве, что поставки газа будут продолжаться и могут оплачиваться в евро (вероятно, планируются платежи на так называемый гибридный счет в Газпромпанке) », — написал Рейнсалу и добавил, что австрийский канцлер совсем недавно сообщил, что также выступает против введения санкций в отношении российского газа.

«Встреча с Путиным длилась 75 минут, как позже было объявлено, и, как оказалось, помимо геноцида, происходящего в Украине, там обсуждались поставки российского газа», — сказал Рейнсалу. Что делает эту историю особенно страшной для него, так это то, что Нехаммер поехал в Москву после посещения Бучи, где украинцы показали ему братские могилы. "Просто ужасно. Молодому поколению больше не приходится задаваться вопросом, как допустили ужасы Второй мировой войны. Это происходит на наших глазах», — написал политик "Отечества".

«Глядя, например, на действия Шредера, кто-нибудь сомневается в том, что делал бы этот путинский подхалим во времена Гитлера или Сталина?» — спросил Рейнсалу. По мнению политика, тот факт, что человек предает за деньги, а не потому, что он идеологически ослеплен, делает всю эту историю еще более аморальной. «Никто ведь не верит, что Шредер — идейный сообщник Путина», — добавил Рейнсалу.

В 2000 году президент Леннарт Мери наградил Герхарда Шредера Крестом Маарьямаа I степени.

«Предлагаю Президенту Республики отобрать этот орден своим решением, чтобы он не был в одном списке с достойными кавалерами ордена», — подчеркнул Рейнсалу.