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Увеличение расходов на гособорону привело к оживлению лоббистов

Аймар Алтосаар
Увеличение расходов на гособорону привело к оживлению лоббистов
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Fotol kindralmajor Veiko-Vello Palm.
Fotol kindralmajor Veiko-Vello Palm. Фото: Andres Haabu

Гособорона уже в этом году - и, возможно, в дальнейшем тоже - получит дополнительные деньги, что позволит закупить дополнительные боеприпасы и приобрести новые системы вооружения. Поставщики оружия активизировались, но лоббирование должно быть таким, чтобы помочь лицам, принимающим решения, сделать лучший выбор, а не отпугнуть их от торговцев оружием, пишет Postimees.

«Дополнительные деньги также означают попытку повлиять на нас, чтобы мы купили определенные вещи», — сказал генерал-майор Вейко Палм.

Он привел в пример обвинения израильского производителя вооружений Rafaeli и его представителя Райво Тамма: "если вы не покупаете то, что я предлагаю, то вы агенты ГРУ".

Палм сказал, что причисление к агентам ГРУ во время нынешней войны на Украине было особенно оскорбительным.

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