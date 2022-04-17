Увеличение расходов на гособорону привело к оживлению лоббистов

Гособорона уже в этом году - и, возможно, в дальнейшем тоже - получит дополнительные деньги, что позволит закупить дополнительные боеприпасы и приобрести новые системы вооружения. Поставщики оружия активизировались, но лоббирование должно быть таким, чтобы помочь лицам, принимающим решения, сделать лучший выбор, а не отпугнуть их от торговцев оружием, пишет Postimees.