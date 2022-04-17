Гособорона уже в этом году - и, возможно, в дальнейшем тоже - получит дополнительные деньги, что позволит закупить дополнительные боеприпасы и приобрести новые системы вооружения. Поставщики оружия активизировались, но лоббирование должно быть таким, чтобы помочь лицам, принимающим решения, сделать лучший выбор, а не отпугнуть их от торговцев оружием, пишет Postimees.
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Увеличение расходов на гособорону привело к оживлению лоббистов
Увеличение расходов на гособорону привело к оживлению лоббистов
«Дополнительные деньги также означают попытку повлиять на нас, чтобы мы купили определенные вещи», — сказал генерал-майор Вейко Палм.
Он привел в пример обвинения израильского производителя вооружений Rafaeli и его представителя Райво Тамма: "если вы не покупаете то, что я предлагаю, то вы агенты ГРУ".
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