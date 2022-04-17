Важнейшее "сырье" экономики дорожает: скоро придется больше платить по ипотечным кредитам

12-месячный Euribor после длительного времени 12 апреля поднялся выше нуля. В последний раз эта процентная ставка была положительной в 2016 году.

Хотя кредиты на покупку жилья в Эстонии преимущественно привязаны к 6-месячному Euribor, который по-прежнему отрицательный, он также начал расти и вскоре может достичь положительной отметки. Однако для заемщиков это означает более высокие ежемесячные расходы на обслуживание кредита.

«Рыночная процентная ставка растет довольно быстро. Еврибор начал расти в конце прошлого года в ожидании повышения процентной ставки Европейским центральным банком, а война в Украине дала ему новый импульс. Таким образом, с конца прошлого года 6-месячный Euribor к середине апреля вырос примерно на 0,2 процентных пункта», — сказал главный экономист Swedbank в Эстонии Тыну Мертсина.

«3-месячный Euribor немного ниже этого показателя. В то же время 3-месячные фьючерсы на Euribor показывают, что рынки ожидают, что эта процентная ставка достигнет нуля в сентябре этого года и вырастет максимально до 1,6 процента к концу следующего года».

Еще месяц назад фьючерсы показывали, что 3-месячный Euribor достигнет нуля в октябре или ноябре, а в следующем году составит максимально 0,9%. 6-месячный Euribor двинется немного выше, чем 3-месячный, и должен достичь нуля несколько раньше. Текущий спред между 6-месячным и 3-месячным Euribor близок к 0,1 процентного пункта, и эта разница увеличилась за последние полтора месяца. Это означает, что ожидания рынков относительно того, что процентные ставки центральных банков начнут расти, укрепились.

«Однако ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка зависит в основном от прогноза инфляции. Согласно прогнозу Swedbank, этой осенью центральный банк дважды повысит процентную ставку по депозитной линии, которая по-прежнему составляет -0,5%, и к концу года достигнет нуля. Инфляция в этом году ускоряется, но в следующем году темпы роста цен должны замедлиться, - отметил он. - Поэтому мы думаем, что центральный банк не будет повышать процентную ставку в следующем году. При этом следует учитывать, что риски сохранения инфляции выше ожидаемой высоки».