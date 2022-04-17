К новой платформе заказа такси за неделю присоединилось 15 000 новых клиентов

«Неделя открытия новой платформы по заказу такси была чрезвычайно успешной и напряженной в плане работы, — сказал Эдуард Дубровский, руководитель платформы Forus Taxi. «Мы знали, что клиентов и водителей станет намного больше, но мы не ожидали, что такое большое количество присоединится в первую же неделю. Наша команда очень старалась, чтобы все прошло успешно. Также мы получали множество пожеланий от наших новых клиентов о том, какие дополнительные опции они хотели бы сразу видеть в приложении Forus Taxi. Это именно то, чего мы хотели – создавать лучший продукт для всех — вместе! Процессы идут и постоянно развиваются, и совсем скоро будут доступны обновления приложения».