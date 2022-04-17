Количество поездок на такси, сделанных через новую платформу по заказу такси Forus Taxi, за первую неделю со дня открытия, увеличилось более чем в двадцать раз, а новое приложение скачали 15 000 новых пользователей. Сразу около 500 новых водителей присоединились к Forus Taxi, и значительное количество бизнес-клиентов захотели начать перевозить своих сотрудников теперь с помощью Forus Taxi.
К новой платформе заказа такси за неделю присоединилось 15 000 новых клиентов
«Неделя открытия новой платформы по заказу такси была чрезвычайно успешной и напряженной в плане работы, — сказал Эдуард Дубровский, руководитель платформы Forus Taxi. «Мы знали, что клиентов и водителей станет намного больше, но мы не ожидали, что такое большое количество присоединится в первую же неделю. Наша команда очень старалась, чтобы все прошло успешно. Также мы получали множество пожеланий от наших новых клиентов о том, какие дополнительные опции они хотели бы сразу видеть в приложении Forus Taxi. Это именно то, чего мы хотели – создавать лучший продукт для всех — вместе! Процессы идут и постоянно развиваются, и совсем скоро будут доступны обновления приложения».
11 апреля в Эстонии была запущена новая платформа заказа такси под названием Forus Taxi, в которой впервые объединились водители, клиенты и другие участники в круг собственников предприятия посредством программы токенов US Token.
Новые версии бесплатного приложения Forus Taxi уже доступны в App Store и в Google Play Store. Forus Takso, ранее известное как Tulika Takso, по-прежнему можно заказать, позвонив по короткому номеру 1200, где на звонки отвечает профессиональный персонал. Поначалу параллельно с новым приложением Forus Taxi будет работать и приложение Tulika1200.