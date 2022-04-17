В субботу, 16 апреля, вечером в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в деревне Ао автомобиль вылетел в поле и перевернулся.
Тяжелое ДТП: пьяного водителя вырезали из автомобиля
Тяжелое ДТП: пьяного водителя вырезали из автомобиля
ДТП произошло около 19.35 на 0,4 километре дороги Суурфарми, где 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения из-за неправильно выбранной скорости потерял управление над автомобилем Suzuki Grand Vitara, в результате чего машина вылетел в поле, перевернулась через крышу и приземлилась на бок, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Как сообщил Virumaa Teataja старший смены патрульной службы Раквереского отделения полиции Рауно Тыэвялья, автомобиль деформировался и спасателям пришлось вырезать водителя из машины.
Водителя доставили в ЭМО Раквесерской больницы. Пассажирку медики осмотрели на месте.
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