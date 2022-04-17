Тяжелое ДТП: пьяного водителя вырезали из автомобиля

ДТП произошло около 19.35 на 0,4 километре дороги Суурфарми, где 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения из-за неправильно выбранной скорости потерял управление над автомобилем Suzuki Grand Vitara, в результате чего машина вылетел в поле, перевернулась через крышу и приземлилась на бок, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.