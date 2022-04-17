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Тяжелое ДТП: пьяного водителя вырезали из автомобиля

rus.postimees.ee
Тяжелое ДТП: пьяного водителя вырезали из автомобиля
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Спасатели и полиция. Фото иллюстративное.
Спасатели и полиция. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В субботу, 16 апреля, вечером в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья в деревне Ао автомобиль вылетел в поле и перевернулся.

ДТП произошло около 19.35 на 0,4 километре дороги Суурфарми, где 45-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения из-за неправильно выбранной скорости потерял управление над автомобилем Suzuki Grand Vitara, в результате чего машина вылетел в поле, перевернулась через крышу и приземлилась на бок, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Как сообщил Virumaa Teataja старший смены патрульной службы Раквереского отделения полиции Рауно Тыэвялья, автомобиль деформировался и спасателям пришлось вырезать водителя из машины.

Водителя доставили в ЭМО Раквесерской больницы. Пассажирку медики осмотрели на месте.

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