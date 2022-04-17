За день в столице задержаны два "героя" со стартовыми пистолетами

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре написал в Твиттере в пятницу: «Сегодня было несколько сообщений о стрельбе из стартового пистолета в городском пространстве. Очень сложно понять необходимость продавать их везде и всем».

Тамбре пояснил Elu24, что позавчера полиция получила два вызова из Пыхья-Таллинна.

«В одном случае в 8 часов вечера в центр тревоги позвонил человек, который, по его собственным словам, видел, как один человек стрелял из стартового пистолета в направлении другого человека».

Полицейский патруль, отреагировавший на сообщение, задержал мужчину. В личных вещах мужчины был обнаружен пистолет, против него возбуждено уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка.

Всего через полчаса в центр тревоги поступило новое сообщение.

«Около 20:30 поступило сообщение о том, что мужчина взял в руки пистолет и выстрелил в воздух. Полицейский патруль начал поиски мужчины, соответствующего описанию, и чуть позже человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан", - сказал Тамбре.

Для выяснения ситуации его доставили в отделение полиции, где затем оставили для протрезвления. Утверждается, что никакого оружия при нем обнаружено не было.

Суббота также принесла похожий случай.

Kahjuks ka tänane päev tõi juhtumi, kus relvataolise esemega käituda ei osatud ning põhjustati teistes hirmu. Kiirreageerijad pidasid avalikus kohas relvataolise esemega vehkija kinni. #Opjuht pic.twitter.com/wLxIpSSExs — Urmet Tambre (@UrmetTambre) April 16, 2022

Оперативник Пыхьяской префектуры пояснил, что стартовые пистолеты можно использовать только в специально отведенных местах, но, конечно, не в городских районах, где передвигаются другие люди.

«Если лицо использует стартовый пистолет, вызывая страх у других или угрожая другим, это является правонарушением, за которое оно будет привлечено к уголовной ответственности. Полиция всегда рассматривает сообщения об оружии с наивысшим приоритетом и реагирует усиленным составом. Никогда не знаешь, настоящее огнестрельное оружие или нет».