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Эстония закрыла свои порты для российских судов

rus.postimees.ee
Эстония закрыла свои порты для российских судов
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Таллиннский порт. Фото иллюстративное.
Таллиннский порт. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

С сегодняшнего дня, 17 апреля, вступил в силу запрет на заход судов под российским флагом в порты Евросоюза, в том числе в транзитных целях. Суда, чей флаг был изменен с российского на другой после 24 февраля, также попадают под запрет.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России.

«Кремль не проявляет никаких признаков прекращения агрессии, поэтому Европа постепенно ищет стратегические способы сделать цену войны настолько высокой, чтобы исчезла перспектива продолжения военного нападения на Украину. Помимо стран, все предприниматели, чья деятельность так или иначе связана с Россией, должны переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться в новом экономическом пространстве», — сказал Аас.

Также запрещен заход в порт небольших судов, гидроциклов и яхт длиной минимум 15 метров, которые не перевозят груз и вмещают более 12 пассажиров. Терпящие бедствие суда могут входить в порт в исключительных случаях с разрешения Департамента полиции и погранохраны, которые предварительно определяют необходимость оказания помощи.

Судовые агенты и порты получили более подробные инструкции о санкциях через Морскую информационную систему, и Минэкономики просит их следить за уведомлениями там и на сайте МИД.

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