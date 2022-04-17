Не все попавшие под санкции российские грузовики успели в срок покинуть Эстонию

Глава таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хельдна сказал, что не всех, кто ожидает пересечения границы, ждет одинаковая участь, поскольку среди нарушителей есть те, кто не совершал правонарушение умышленно и, стоя в очереди на границе, сделал все возможное для соблюдения установленных правил.

По словам Хельдна, от обстоятельств будет зависеть, применит ли Налогово-таможенный департамент право действовать по своему усмотрению и решит ли, что следует возбуждить производства по делу о проступке.

По состоянию на вечер субботы выезда из Эстонии ожидали 22 автомобиля с российскими регистрационными номерами и два автомобиля из Беларуси, а длина пограничной очереди в Нарве, а также в Койдула и Лухамаа составляла менее одного дня.