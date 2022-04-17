Вс, 17.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

За сутки прибавился 281 зараженный коронавирусом, скончались пять человек

rus.postimees.ee
За сутки прибавился 281 зараженный коронавирусом, скончались пять человек
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Koroonaproovide võtmine Tartu koroonatelgis lauluväljaku parklas.
Koroonaproovide võtmine Tartu koroonatelgis lauluväljaku parklas. Фото: Margus Ansu

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1689 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 281.

По состоянию на утро 17 апреля в больницах находятся 207 пациентов с коронавирусом. Из них 89 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 53 человек, или 59,6% не были вакцинированы, а 36, или 40,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 10 новых историй болезни, из которых в четырех случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 9,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались 5 человека с коронавирусом, 4 из которых не были вакцинированы: 71-летняя женщина, 81-летний мужчина, две 85-летние женщины и 94-летняя женщина.

За сутки было введено 183 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 25 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 449 773 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5.%.

Ключевые слова
Наверх