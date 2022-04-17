За сутки прибавился 281 зараженный коронавирусом, скончались пять человек

По состоянию на утро 17 апреля в больницах находятся 207 пациентов с коронавирусом. Из них 89 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 53 человек, или 59,6% не были вакцинированы, а 36, или 40,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 10 новых историй болезни, из которых в четырех случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 9,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались 5 человека с коронавирусом, 4 из которых не были вакцинированы: 71-летняя женщина, 81-летний мужчина, две 85-летние женщины и 94-летняя женщина.