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За два дня в Эстонию прибыла почти тысяча беженцев из Украины

BNS
За два дня в Эстонию прибыла почти тысяча беженцев из Украины
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Беженцы на пароме.
Беженцы на пароме. Фото: Mihkel Maripuu

В пятницу и субботу в Эстонию прибыло в общей сложности 982 военных беженца из Украины, в том числе 236 детей, сообщается в статистике департамента полиции и погранохраны (PPA).

В пятницу в Эстонию въехали 529 человек, в том числе 116 детей. 255 из прибывших использовали Эстонию для транзита. В субботу прибыли 453 военных беженца, в том числе 120 детей. Около половины беженцев — 220 человек — использовали Эстонию в качестве транзитной страны.

Эстония с 27 февраля приняла 31 002 украинских военных беженцев. В местах размещения живут 5006 человек, в том числе 1837 детей.

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