За два дня в Эстонию прибыла почти тысяча беженцев из Украины

В пятницу в Эстонию въехали 529 человек, в том числе 116 детей. 255 из прибывших использовали Эстонию для транзита. В субботу прибыли 453 военных беженца, в том числе 120 детей. Около половины беженцев — 220 человек — использовали Эстонию в качестве транзитной страны.