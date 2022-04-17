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У берегов Туниса затонул танкер с 750 тоннами дизтоплива

rus.postimees.ee
У берегов Туниса затонул танкер с 750 тоннами дизтоплива
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Нефтяной танкер с 750 тоннами дизельного топлива на борту затонул в субботу, 16 апреля, у юго-восточного побережья Туниса, однако, по данным властей, ситуация остается под контролем. Причиной инцидента стали погодные условия, сообщило министерство Туниса по делам окружающей среды, передает DW.

Судно Xelo, которое направлялось под флагом Экваториальной Гвинеи из Египта на Мальту, запросило вечером 15 апреля разрешение зайти в тунисские территориальные воды из-за плохих метеорологических условий. Когда судно находилось примерно в 7 километрах от берегов залива Габес, в машинное отделение начала поступать вода. Семь членов экипажа были спасены тунисскими властями.

"Есть минимальные утечки, которые даже не разглядеть невооруженным глазом и, к счастью, топливо испаряется, поэтому в заливе Габес не должно быть катастрофы", - сказал местный чиновник Мохамед Каррай.

Усилия по предотвращению экологической катастрофы

Министерство Туниса по делам окружающей среды сообщило, что власти оценивают ситуацию после затопления судна. В порт Габес отправилась министр окружающей среды Лейла аш-Шихави для координации действий с местными властями. В эфире гостелевидения министр сказала, что "ситуация под контролем".

Правительство ввело в действие "национальный чрезвычайный план по предотвращению загрязнения морской среды с целью контроля ситуации и избежания распространения загрязняющих веществ".

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