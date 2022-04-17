У берегов Туниса затонул танкер с 750 тоннами дизтоплива

Судно Xelo, которое направлялось под флагом Экваториальной Гвинеи из Египта на Мальту, запросило вечером 15 апреля разрешение зайти в тунисские территориальные воды из-за плохих метеорологических условий. Когда судно находилось примерно в 7 километрах от берегов залива Габес, в машинное отделение начала поступать вода. Семь членов экипажа были спасены тунисскими властями.

"Есть минимальные утечки, которые даже не разглядеть невооруженным глазом и, к счастью, топливо испаряется, поэтому в заливе Габес не должно быть катастрофы", - сказал местный чиновник Мохамед Каррай.

Усилия по предотвращению экологической катастрофы

Министерство Туниса по делам окружающей среды сообщило, что власти оценивают ситуацию после затопления судна. В порт Габес отправилась министр окружающей среды Лейла аш-Шихави для координации действий с местными властями. В эфире гостелевидения министр сказала, что "ситуация под контролем".