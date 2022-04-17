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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Российский флаг перед спа-отелем вызывал вопросы у отдыхающего

Кетлин Крузе
Российский флаг перед спа-отелем вызывал вопросы у отдыхающего
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Спа-отель Noorus Spa
Спа-отель Noorus Spa Фото: Tairo Lutter

Почему перед отелем Noorus Spa в Нарва-Йыэсуу развеваются и украинский и российский флаги?

Житель столицы, который провел выходные в Noorus Spa в Нарва-Йыэсуу, в пятницу вечером прислал в редакцию фотографии флагов, развевающихся перед отелем. Открывшаяся перед ним картина вызвала у него ярость и множество вопросов.

«Это ненормально, я очень разозлился», — признался гость отеля, заметивший развевающийся перед отелем российский флаг.

"А рядом и украинский... Им должно быть стыдно".

Spaa ees lehvivad lipud.
Spaa ees lehvivad lipud. Фото: Фото читателя.

На фотографиях, присланных в редакцию, видно, что на мачтах перед отелем развеваются флаги Украины, Эстонии, Европейского Союза, самого спа-центра и России.

«Если украинский флаг поднят в поддержку Украины, правильно будет убрать российский», — считает отправитель.

Администратор отеля признался Elu24, что не владеет точной информацией о флагах, но менеджер отеля сможет прокомментировать эту тему в понедельник.

Однако администратор сообщил, что на мачте уже много лет развевается российский флаг, а сине-желтый украинский флаг был поднят три недели назад.

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