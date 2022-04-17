В 2025 году планируется полностью отключить электросеть Балтии от России и Беларуси и синхронизировать с остальной Европой. Из отдельного островка балтийской энергии мы все больше интегрируемся в общие европейские сети, пишет Rus.TVNET. Что этот шаг означает для цен на электричество в Латвии и Балтии и как это повлияет на общую энергетическую безопасность в регионе?

До февраля этого года и Украина была подключена к общей российской сети электроэнергии. 24 февраля Украина от этой сети отключилась. Изначально этот шаг предусматривался как 72-часовое испытание - необходимое, чтобы можно было синхронизироваться с общей сетью Европы. Синхронизацию планировалось завершить в 2023 году, однако спустя пару часов после начала испытания Россия начала вторжение в Украину. В течение нескольких недель, проведя работы, которые планировалось выполнять на протяжении года, Украине удалось удачно синхронизироваться с общим европейским рынком электроэнергии.