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Спрос превышает предложение! Дефицит шоколада неизбежен

Kodu.postimees.ee
Спрос превышает предложение! Дефицит шоколада неизбежен
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Šokolaad. Pilt on illustratiivne.
Šokolaad. Pilt on illustratiivne. Фото: Pexels / CC0 Licence

Спрос на мировом рынке какао уже много лет превышает предложение. Перспективы производства какао и шоколада становятся все более мрачными, что вскоре скажется на кошельках потребителей, пишет Kodu.

Какао-бобы полны жизненных сил и полезных для нашего организма веществ. Ученые все больше убеждаются в том, что стеариновая кислота и антиоксидантные флавоноиды в шоколаде снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что употребление шоколада может снизить вероятность серьезных проблем с сердцем. Например, американские ученые обнаружили, что у пожилых людей, принимающих экстракт какао, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 27 процентов.

Также было изучено его воздействие на инсульт, вероятность которого снижается на 10 процентов. Он также помог предотвратить мигрень у 15 процентов подопытных.

Однако, по мнению шоколадных мастеров, не стоит принимать тающие во рту сладости как должное. «Спрос на шоколадные бобы превышает предложение. Нам в принципе нужна еще одна планета Земля, если мы продолжим потребление в том же темпе», — сказал производитель шоколада Эдвард Брент изданию Daily Star.

По словам Брента, уже сейчас существует острая нехватка какао-бобов. Цены на небольшие шоколадные плитки растут, и снижения цены в ближайшее время не предвидится. Кроме того, многие плантации какао были заменены плантациями каучуковых деревьев, поскольку они обеспечивают более быстрый и стабильный доход.

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