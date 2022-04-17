Спрос превышает предложение! Дефицит шоколада неизбежен

Какао-бобы полны жизненных сил и полезных для нашего организма веществ. Ученые все больше убеждаются в том, что стеариновая кислота и антиоксидантные флавоноиды в шоколаде снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показывают, что употребление шоколада может снизить вероятность серьезных проблем с сердцем. Например, американские ученые обнаружили, что у пожилых людей, принимающих экстракт какао, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 27 процентов.

Также было изучено его воздействие на инсульт, вероятность которого снижается на 10 процентов. Он также помог предотвратить мигрень у 15 процентов подопытных.

Однако, по мнению шоколадных мастеров, не стоит принимать тающие во рту сладости как должное. «Спрос на шоколадные бобы превышает предложение. Нам в принципе нужна еще одна планета Земля, если мы продолжим потребление в том же темпе», — сказал производитель шоколада Эдвард Брент изданию Daily Star.