В Тарту уровень воды в реке Эмайыги поднялся настолько, что пешеходы без резиновых сапог уже не могут перейти мост Кроонуайя, не намочив ног, пишет Postimees. А чуть дальше от университетского городка, в Кяревере, река из-за паводка совсем вышла из берегов.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Весенний паводок превратил Эмайыги в море
Весенний паводок превратил Эмайыги в море
В Кяревере весеннее половодье залило луга и очень трудно отличить, где течет река, а где должна быть суша.
По данным метеослужбы, уровень воды в реке Эмайыги в Тарту сегодня достигает отметки 184 сантиметра выше нуля, за последние сутки вода поднялась чуть более чем на три сантиметра.
Нормальный, т.е. многолетний среднемесячный уровень реки Эмайыги в университетском городке в это время составляет 158 сантиметров выше нуля.