ФОТО И ВИДЕО ⟩ Весенний паводок превратил Эмайыги в море

В Тарту уровень воды в реке Эмайыги поднялся настолько, что пешеходы без резиновых сапог уже не могут перейти мост Кроонуайя, не намочив ног, пишет Postimees. А чуть дальше от университетского городка, в Кяревере, река из-за паводка совсем вышла из берегов.