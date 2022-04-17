КНДР испытала новую систему оружия

По его данным, испытания проинспектировал лично председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. При этом он отдал "важные указания по дальнейшему расширению оборонного потенциала и ядерных боевых сил" страны, сообщает DW со ссылкой на северокорейское агентство.

Печатный орган Центрального комитета Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" ("Рабочая газета") в свою очередь разместил фотографии улыбающегося Кима, который аплодирует, наблюдая за ракетным пуском.

США предупреждали о возможном испытании ядерного оружия КНДР

США до этого предупреждали о возможном испытании ядерного оружия Северной Кореей 15 апреля, в главный национальный праздник страны - День Солнца, - приуроченный к 110-й годовщине со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена. Пхеньян не испытывал ядерное оружие с 2017 года, напомнило агентство AFP.