Война РФ против Украины: как ЕС помогает расследованию военных преступлений

После того, как российские войска отступили из северных областей Украины, украинские и международные следователи начали расследования военных преступлений, с целью привлечь к ответственности ответственных за их совершение.

Кто расследует преступления, совершенные во время войны РФ против Украины?

Прежде всего следствие проводит Украина как государство, на территории которой совершены преступления. Этим занимается Офис генпрокурора Украины (ОГПУ). Только преступлений агрессии и военных преступлений он зарегистрировал более шести тысяч. ОГПУ назвал и 570 подозреваемых, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других высокопоставленных чиновников и военных командиров. Среди них нет президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила это тем, что власти в Киеве уважают международное право, наделяющее эти должности иммунитетом.

Кроме того, более 10 государств ЕС, среди которых Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша, начали свои расследования.

На глобальном уровне расследованием занимается Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Главный прокурор МУС Карим Хан начал расследование 2 марта, и его следователи уже работают в Украине. Обращение о расследовании поддержали в целом 42 государства, прежде всего из Европы, но и из других частей мира, например, Австралия, Канада, Колумбия, Чили и Япония.

"Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является преступлением. Умышленное нанесение ударов по гражданским объектам также является преступлением… Отсутствуют какие-либо правовые основания и не может быть никакого оправдания для ударов, которые являются неизбирательными или несоразмерными по своим последствиям для гражданского населения", - предостерег Карим Хан.

Общая следственная группа Украины, Литвы и Польши

По инициативе Вильнюса, в конце марта генпрокуроры Украины, Литвы и Польши создали общую следственную группу (ОСГ). Как отметили в ОГПУ, это сделали "для расследования агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины".

Общая группа самостоятельно не ведет следствие. Ее основная идея - обмен информацией между национальными следствиями, а также помощь в сборе и хранении доказательств. Еврокомиссия призвала другие государства ЕС присоединиться к ОСГ. Впрочем, пока в ее составе остаются три страны.

Евросоюз пригласил присоединиться к общей следственной группе и МУС, об этом шли переговоры, но их результат сейчас неизвестен.

Как Евроюст помогает расследованию военных преступлений

Работу общей группы поддерживает и Евроюст. Это агентство ЕС, организовывающее сотрудничество между прокуратурами разных стран объединения. В его состав входят по одному прокурору или следственному судье из каждого государства. При Евроюсте есть также представители десяти стран, не являющихся членами ЕС, среди них и Украины.