Хотя подавляющее большинство клиентов страховых компаний честны, находятся и те, кто все еще пытается заработать на мошенничестве или избежать требований возмещения ущерба при помощи преступных приемов.
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Хиты страховых афер: лось-фантом и э-страховка, оформленная во время аварии
Хиты страховых афер: лось-фантом и э-страховка, оформленная во время аварии
Большинство таких случаев связаны с дорожным движением, а одна из самых распространенных схем — фальсификация точного времени аварии.
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