Хиты страховых афер: лось-фантом и э-страховка, оформленная во время аварии

Например, в одном маленьком городке на юге Эстонии водитель врезался к припаркованную машину. Когда он подал сообщение об ущербе, выяснилось, что автострахование его автомобиля вступило в силу всего за несколько часов до того, как это произошло. Расследование показало, что виновник солгал о времени столкновения и на самом деле заключил страховой договор после аварии.