Вс, 17.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Хиты страховых афер: лось-фантом и э-страховка, оформленная во время аварии

rus.postimees.ee
Хиты страховых афер: лось-фантом и э-страховка, оформленная во время аварии
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Kindlustuspetturite fantoompõdrad pole aidanud kahjude korvamisele kaasa
Kindlustuspetturite fantoompõdrad pole aidanud kahjude korvamisele kaasa Фото: Margus Ansu, Tartu Postimees

Хотя подавляющее большинство клиентов страховых компаний честны, находятся и те, кто все еще пытается заработать на мошенничестве или избежать требований возмещения ущерба при помощи преступных приемов.

Большинство таких случаев связаны с дорожным движением, а одна из самых распространенных схем — фальсификация точного времени аварии.

Например, в одном маленьком городке на юге Эстонии водитель врезался к припаркованную машину. Когда он подал сообщение об ущербе, выяснилось, что автострахование его автомобиля вступило в силу всего за несколько часов до того, как это произошло. Расследование показало, что виновник солгал о времени столкновения и на самом деле заключил страховой договор после аварии.

Ключевые слова
Наверх