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В Эстонии цена на дрова выросла до небес

Тийт Лойм
В Эстонии цена на дрова выросла до небес
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У продавца Майта Хейна сейчас остались только сырые дрова, все остальное уже распродано.
У продавца Майта Хейна сейчас остались только сырые дрова, все остальное уже распродано. Фото: Arvo Meeks

Как и другие виды топлива, цены на дрова в последнее время растут. Кое-где за сырую березу уже берут 75-80 евро за кубометр и это, вероятно, еще не предел.

Уже в январе в качестве влияющих на рост цен факторов рассматривались небольшое количество предложений и рост цен на газ. Торгующий дровами в волости Валга Сийм (фамилия редакции известна) сказал, что резкое повышение цен началось полтора месяца назад. «В настоящее время есть только сырая ольха, и цена начинается от 60 евро за куб, — рассказал продавец. - Полтора месяца назад - около 45 евро за куб. Цена росла каждую неделю. Если сырье станет еще дороже, в мае цена на 50-сантиметровые бревна ольхи может составить 65 евро за куб».

По словам Сийма, у продавцов дров на продажную цену влияет цена на балансовую древесину в пунктах скупки и у производителей пеллет. Нет смысла отдавать дрова дешевле, скорее надо продавать чуть дороже, поскольку дрова тоже надо колоть и часто организовывать доставку. «Ближайший крупный покупатель — производитель пеллет. Там уже трехметровая ольха по 50 евро за кубометр. Потом деревья надо рубить и развозить, оттуда много останется…» — пояснил продавец.

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