В Эстонии цена на дрова выросла до небес

Уже в январе в качестве влияющих на рост цен факторов рассматривались небольшое количество предложений и рост цен на газ. Торгующий дровами в волости Валга Сийм (фамилия редакции известна) сказал, что резкое повышение цен началось полтора месяца назад. «В настоящее время есть только сырая ольха, и цена начинается от 60 евро за куб, — рассказал продавец. - Полтора месяца назад - около 45 евро за куб. Цена росла каждую неделю. Если сырье станет еще дороже, в мае цена на 50-сантиметровые бревна ольхи может составить 65 евро за куб».