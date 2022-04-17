Экс-глава МИД Германии раскритиковал посла Украины

По словам Габриэля, Андрей Мельник, в числе прочего, обвинил Штайнмайера в том, что тот "за многие десятилетия сплел целую паутину контактов с Россией". "Как известно, паутины делаются для поимки и последующего уничтожения добычи. Такое сравнение фактически является инсинуацией, что бывший глава ведомства федерального канцлера и глава МИД содействовал продвижению интересов России в Германии. Это противоречит правде и злонамеренно", - подчеркнул Зигмар Габриэль, добавив, что отказ Киева принять Штайнмайера "беспрецедентен и вызывает раздражение", передает Deutsche Welle.

Одновременно Габриэль выступил в защиту нынешней позиции правительства ФРГ по поводу поставок вооружений Украине. "Выполнять роль лидера в Европе означает и прояснять последствия расширения этой войны. Поэтому правильно, что германское правительство выражает готовность поставлять Украине тяжелые вооружения, то есть танки, лишь по согласованию с США", - пояснил он.