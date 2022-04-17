Если в воскресенье биржевая стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool составляла 47,13 евро за мегаватт-час, то в понедельник она вырастет до 87,06 евро.
В понедельник Эстонию ждет резкий рост цен на биржевую электроэнергию
В понедельник Эстонию ждет резкий рост цен на биржевую электроэнергию
Дороже всего - 160,06 евро - электричество в понедельник будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool, передает rus.err.ee.
Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15 и 16 часами, когда цена составит 45 евро за мегаватт-час
В Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.
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