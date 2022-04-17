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В понедельник Эстонию ждет резкий рост цен на биржевую электроэнергию

rus.postimees.ee
В понедельник Эстонию ждет резкий рост цен на биржевую электроэнергию
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Электроэнергия.
Электроэнергия. Фото: Tairo Lutter

Если в воскресенье биржевая стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool составляла 47,13 евро за мегаватт-час, то в понедельник она вырастет до 87,06 евро.

Дороже всего - 160,06 евро - электричество в понедельник будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool, передает rus.err.ee.

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15 и 16 часами, когда цена составит 45 евро за мегаватт-час

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.

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