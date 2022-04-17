В понедельник Эстонию ждет резкий рост цен на биржевую электроэнергию

Дороже всего - 160,06 евро - электричество в понедельник будет стоить c 21 до 22:00, свидетельствуют данные Nord Pool, передает rus.err.ee.

Минимальным тариф будет в промежутке времени между 15 и 16 часами, когда цена составит 45 евро за мегаватт-час