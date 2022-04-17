Вступление в НАТО: разместят на ли на территории Финляндии ядерное оружие?

Приводим часть из собранных Yle ответов на основные вопросы о том, как функционирует НАТО и как членство в альянсе может отразиться на Финляндии.

Можно ли из НАТО выйти?

Можно. Согласно статье 13 Североатлантического договора, спустя двадцать лет после срока его действия сторона может выйти из него через год после того, как уведомит правительство Соединенных Штатов Америки о расторжении договора. Власти США далее должны официально сообщить другим странам-членам НАТО о выходе одного из государств из договора.

Пока ни одна страна НАТО полностью не вышла из альянса. В 1966 году генерал Шарль де Голль вывел Францию из военных структур НАТО, оставив страну лишь в политических структурах, однако в 2009 году Франция вернулась во все покинутые органы и вновь стала полноценным членом альянса.

Почему о НАТО говорят и как о военном союзе, и как об оборонительном?

НАТО само определяет себя как оборонительный союз. В Финляндии организацию нередко называют военной, отсылая к гарантиям военной помощи и участия в военных миротворческих операциях.

Разместят ли на территории Финляндии ядерное оружие?

Нет. Финляндия может участвовать в рабочей группе НАТО по ядерному оружию, но это не требует размещения ядерных вооружений на территории страны.

Кто будет защищать Финляндию в случае военной угрозы?

Это будет зависеть от ситуации. НАТО может направить пехотные, морские или воздушные войска, а также специалистов по отражению информационных атак. Решения о выделении контингента будут приниматься на саммите Североатлантического совета. Каждая страна будет сама определять степень участия в обороне.

Может ли Финляндия договориться с НАТО об особых условиях?