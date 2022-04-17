«Тот, кто господствует в воздухе, выигрывает войну»: Украина борется за контроль над небом

У капитана Василия Кравчука удивительно легкая улыбка для человека, прошедшего 50 дней войны. Мы говорили с ним по видеосвязи с его базы, месторасположение которой он не раскрыл.

Он знает, что в ближайшие недели передышек не будет. Россия, возможно, и потерпела неудачу в попытках захватить Киев, но теперь, когда ее основные силы переместились в Донбасс и начинается следующий этап войны, бойцы Днепровской зенитно-ракетной бригады будут играть в нем ключевую роль.

Огромная дырявая мухобойка

Защита неба Украины от атак России - сложная задача. Как рассказал Би-би-си другой украинский офицер ПВО, это похоже на попытки использовать огромную мухобойку с большими дырами.

"Мы не можем закрыть все воздушное пространство", - говорит капитан Кравчук. Сам факт, что он сидит и разговаривает с нами, примечателен, особенно с учетом того, что "многие объекты ПВО были полностью или частично уничтожены" еще в первые дни войны.

Украинские военные редко признают, что они понесли значительные потери на ранних этапах военных действий. Но несмотря на потери, уцелевшие средства ПВО по-прежнему работают эффективно.

Как следует из данных военного аналитического сайта Oryx, Украина уничтожила, повредила или захватила не менее 82 российских летательных аппаратов, включая самолеты, вертолеты и беспилотники. Потери украинской авиации, по данным сайта, составляют 33 единицы.

Успехи украинской стороны привели в замешательство военных экспертов, которые предсказывали, что Россия быстро добьется превосходства в воздухе над Украиной.У России было значительное преимущество в воздухе: она задействовала в три с лишним раза больше боевых самолетов, чем Украина. Пентагон сообщал, что российская авиация ежедневно выполняла около 250 боевых вылетов и наносила около 30 авиаударов. Западные эксперты по-прежнему говорят, что Россия изо всех сил пытается добиться полного превосходства в воздухе.

ВВС Украины, состоящие в основном из уже не новых истребителей МиГ-29, с трудом противодействуют российской авиации, выполняя в лучшем случае около 10 боевых вылетов в день.

Фото: BBC

Украина понимает, что у России преимущество в небе, и поэтому уже не раз призывала западные страны закрыть воздушное пространство над страной.

Однако ожидаемое наступление России в Донбассе представляет собой новый, более сложный вызов.

Российская авиация, скорее всего, сможет более свободно действовать над Донбассом, чем над остальной территорией, из-за близости региона к воздушному пространству, контролируемому Россией, говорит Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооружений.