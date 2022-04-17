Оппозиционный депутат Рийгикогу от партии "Отечества" Урмас Рейнсалу, в прошлом занимавший различные посты в правительстве, подверг критике министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс (Центристская партия) за ее отказ составлять список российских артистов, которым следовало бы запретить въезд в Эстонию, пишет Rus.ERR.
Рейнсалу раскритиковал Лийметс и правительство за отказ составлять пропутинский список артистов
Рейнсалу раскритиковал Лийметс и правительство за отказ составлять пропутинский список артистов
"Занимать нейтральную позицию по отношению к ним не является морально уместным. Латвия справилась с этим еще в марте. Я бы посоветовал правительству отказаться от своей негативной позиции и установить этот список в качестве национальной санкции", - сказал Рейнсалу.
В список он предложил внести всех артистов, спортсменов и деятелей культуры, которые 23 марта участвовали в Москве в концерте "в поддержку уничтожения Украины".
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