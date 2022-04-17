Трагический случай в многоквартирном доме: жизнь пожилой женщины спасти не удалось

Сообщение в Центр тревоги поступило в 15.47. По словам звонившего, в соседней квартире сработал дымовой датчик, дверь заперта, в квартире вероятная пожилая дама, которая живет там одна. В коридоре запах дыма, возможно, была оставлена еда на плите.

Поспешившие на место спасатели попали в квартиру, где нашли на плите сгоревшую еду, а в комнате пожилую женщину без сознания. Она была передана медикам скорой помощи. Пожара в квартире не было. К сожалению, спасти жизнь пожилой дамы не удалось. Соседи слышали сигнал дымового датчика, но пока неизвестно, почему он не помог спасти жизнь человека.