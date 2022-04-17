Сегодня, 17 апреля, днем в Центр тревоги поступило сообщение, что в одной квартире в многоквартирном доме на улице Сяэзе в Тамсалу сработал датчик дыма, дверь квартиры заперта. Поспешившие на место спасатели попали в квартиру, где на плите сгорела еда. Спасатели нашли в комнате женщину в возрасте 70+, она была без сознания и ее передали скорой помощи. К сожалению, она скончалась.
Трагический случай в многоквартирном доме: жизнь пожилой женщины спасти не удалось
Сообщение в Центр тревоги поступило в 15.47. По словам звонившего, в соседней квартире сработал дымовой датчик, дверь заперта, в квартире вероятная пожилая дама, которая живет там одна. В коридоре запах дыма, возможно, была оставлена еда на плите.
Поспешившие на место спасатели попали в квартиру, где нашли на плите сгоревшую еду, а в комнате пожилую женщину без сознания. Она была передана медикам скорой помощи. Пожара в квартире не было. К сожалению, спасти жизнь пожилой дамы не удалось. Соседи слышали сигнал дымового датчика, но пока неизвестно, почему он не помог спасти жизнь человека.
В связи с этими трагическими событиями Спасательный департамент призывает обратить внимание на пожарную безопасность в домах пожилых родственников, знакомых или соседей — убедитесь, что дымовой датчик и датчик угарного газа в рабочем состоянии. «Также напоминает, что оставленная на плите еда может стать причиной трагического несчастного случая, нанести ущерб здоровью и даже привести к смерти. Если готовите, оставайтесь на кухне!» - призывают спасатели.