Как мстят проукраинским активистам "любители русского мира" в Германии

Недавно Марина получила два сообщения с угрозами. В первом ей прислали данные геолокации школы, в которую ходит ее дочь, со словами: "Мы знаем, где ты живешь и работаешь. Если ты не прекратишь заниматься тем, чем ты занимаешься, мы превратим твою жизнь в ад". Во втором сообщении, присланном в WhatsApp с аккаунта под именем "Ольга", было написано: "Мы полагаем, что ты занимаешься нелегальным трудоустройством беженцев. Прекрати это или жди гостей из Zoll ("таможни". - Ред.)".

Политически мотивированная преступность

Как отмечает Марина, она нигде не афишировала свою деятельность, поэтому не понимает, откуда злоумышленники узнали ее номер телефона. Оба сообщения с угрозами были написаны на русском языке. "Больше всего я боюсь, что это кто-то из моего прежнего, довоенного круга общения в Германии, - говорит Марина. - После начала войны многие россияне, с которыми я поддерживала знакомство, отвернулись от меня".

По словам женщины, в полиции Бонна ей сказали, что она с подобным заявлением - уже не первая. Как сообщили DW в пресс-службе полиции Бонна, случаи, аналогичные описанному выше, классифицируются как политически мотивированные преступления. Преступления этой категории уже давно расследуются по всей Германии уголовными инспекциями под названием "Полицейская охрана государства". Специально для расследования случаев преследования проукраинских активистов новых отделов в полиции не создавалось.

Несмотря на драматичность каждой такой ситуации, случаев проявления физической агрессии по отношению к тем, кто занимает проукраинскую позицию или активно помогает украинским беженцам в Германии, судя по всему, не много. Вербальные нападки на тех, кто критикует российское вторжение в Украину, или мелкие гадости в адрес таких людей - явление более частое. DW выслушала две подобные истории.

Обвал рейтинга ресторана как месть за критику пророссийского автопробега

Александер Грюнер - владелец берлинского бара Kvartira No. 62. После того как 3 апреля в немецкой столице состоялся крупный автопробег, направленный, по заявлению его участников, "против притеснения русскоязычного населения в Германии", Александер написал на своей странице в Facebook, что было бы неплохо провести разъяснительную работу с участниками этого автопробега и рассказать им о том, что на самом деле происходит сейчас в Украине.

"Думаю, что многие русскоязычные жители Германии смотрят российские телеканалы и черпают свою информацию оттуда", - говорит Александер в беседе с DW. Сам он считает, что ездить по Германии с флагом РФ во время войны России с Украиной неуместно. При этом против автопробега как такового он не выступал, подчеркивает поздний переселенец. "Просто я не могу понять, почему русскоязычные люди в Берлине именно сейчас начали ощущать себя в чем-то ущемленными. Почему они не устраивали таких автопробегов, например, год назад?" - задается вопросом Александер.