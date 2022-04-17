Один человек погиб, 13 пострадали: виновник страшного ДТП получил условный срок

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, ночью 8 февраля 2016 года, когда и произошел трагический инцидент, водитель грузовика не выбрал скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, а также не учел скользкие условия на дороге, которые не позволили ему безопасно резко затормозить, передает rus.err.ee.

Затормозив с целью сбросить скорость, грузовик с прицепом потерял управляемость на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Simple Express, принадлежавшем фирме Lux Express. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте происшествия.

В роли обвиняемого по делу предстал 46-летний водитель грузовика. Иностранец (у него гражданство Литвы) пошел на сделку со следствием и был приговорен к условному лишению свободы на 1 год и 4 месяца.

Как ранее сообщал Rus.Postimees, в автобусе рейса Санкт-Петербург - Рига было два водителя и 19 пассажиров. Среди них граждане Эстонии, Латвии и России. Погибший 49-летний водитель был гражданином Латвии, он работал водителем автобусов с 1988 года. В больницу доставили 13 пострадавших, трое из них получили тяжелые травмы. Водитель грузовика не пострадал.