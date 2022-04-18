Алаталу: участившееся называние Америки главным врагом России может указывать на скорое окончание войны

- Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предостерег в минувший уик-энд руководство России от ядерных ударов по территории Украины. По словам Арестовича, в случае нанесения ядерного удара по Украине все мысли о том, что не все россияне плохие или что война идет с Путиным, а не с россиянами, для украинской армии будут отброшены в сторону, и украинцы просто озвереют. Как сказал Арестович, в случае ядерного удара по Украине война гарантированно перенесется на территорию России, в связи с чем Арестович призвал Москву подумать о перспективе такой эскалации конфликта. Ядерная угроза Украине со стороны Москвы — это по-прежнему инструмент шантажа и психологического давления, или же Владимир Путин стал в последние месяцы настолько непредсказуем, что этот риск нельзя недооценивать?

- Думаю, верны оба предположения. Нельзя забывать о том, что угрозы применения ядерного оружия звучат уже определенное время, но нужно обратить внимание, что первым стал разыгрывать эту карту не сам Владимир Путин, а Александр Лукашенко. Соратник Путина Лукашенко, находящийся во главе Беларуси, в прошлом году дважды заявлял, что в случае продолжения давления на его режим он может вернуть себе доступ к ядерному оружию и его применить. Что же касается России, то уже на четвертый день войны, 27 февраля, Путин вызвал к себе за длинный стол Шойгу и Герасимова, и прямо там, за этим длинным столом, дал приказ привести ядерные силы в режим особого боевого дежурства. Это был первый сигнал такого рода от России, и он среди прочего показал, что наступление российских войск в Украине провалилось. В противном случае не было бы уже на четвертый день войны причин грозить ядерной кнопкой. Такая ситуация сохраняется и до сих пор, но все-таки если вспомнить прошлогоднюю осторожность Путина, когда он посылал такие сигналы не сам, а через Лукашенко, можно считать возможность применения Россией даже тактического ядерного оружия маловероятной. С другой стороны, нужно понимать, что у Путина нет хорошего выхода из нынешней ситуации, которая сложилась явно не в его пользу.

- Владимир Зеленский заявил в минувшие выходные, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны. Как сказал Зеленский, к некоторым подразделениям, защищающим Мариуполь, оккупанты относятся очень плохо, и в случае, если эти подразделения сдадутся, сдавшихся с высокой долей вероятности просто убьют, то есть это будет второй иловайский котел. Защищающие Мариуполь украинские войска отказываются выполнять требование российских военных сдаться. Действительно ли в случае падения Мариуполя с переговорами о перемирии будет покончено?