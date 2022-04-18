Алаталу: участившееся называние Америки главным врагом России может указывать на скорое окончание войны

- Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что российский бизнесмен Роман Абрамович побывал на днях в Киеве. О роли Абрамовича в переговорах украинские журналисты в субботу спросили президента Зеленского, и тот ответил, что считает Абрамовича не посредником, а членом российской делегации. По словам Зеленского, Абрамович не нейтральный человек, а, безусловно, выражающий интересы России, но, как сказал Зеленский, вполне вероятно, что Абрамович принадлежит к тем силам в российской элите, которые хотят прекращения военных действий и достижения договоренностей за столом переговоров. Действительно ли в Кремле или в близких к Кремлю кругах есть какая-то, условно говоря, фракция мира, которая заинтересована в прекращении огня, и если есть, насколько серьезным может быть ее влияние на Владимира Путина?
- Я думаю, что Абрамович — это карта в руках самого Путина. Путин не настолько глуп, чтобы не иметь такой последней карты на критический случай. Так что такие поездки и контакты, особенно — в ситуации, когда говорится о возможности применения тактического ядерного оружия, можно приветствовать. Можно даже надеяться на то, что какая-то из таких поездок приведет к ощутимому результату и принесет реальную пользу. Можно вспомнить в связи с этим, как были нормализованы отношения между Китаем и США на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века. Там тоже было очень много таких странных визитов и поездок, но они в конце концов дали результат. Поэтому я думаю, что к такой миссии Романа Абрамовича можно относиться позитивно.
- Российские пропагандисты все чаще в последние дни стали подчеркивать, что конфликт в Украине — это противостояние России не столько с Украиной, сколько с НАТО. Почему акценты в назывании главного врага у российской пропаганды стали смещаться? Стало трудно объяснить населению России, почему почти за два месяца России так и не удается справиться с Украиной, или просто российское население стали приучать к мысли об очень долгой холодной войне с Западом?
- Я хочу напомнить, что о своем противостоянии с США Россия говорила и раньше. Следует не забывать, что еще 15 декабря Россия сделала некоторые предложения Вашингтону, равно как и странам НАТО. У Путина уже тогда была идея договориться с Америкой по поводу разделения Европы на новый лад. Главным своим партнером по диалогу Путин все время хотел видеть все-таки Вашингтон. Потом, уже в начале войны, возник такой период, когда российская пропаганда не знала как себя вести, так как военные действия пошли не таким образом, на который рассчитывалось. Тогда пропаганда стала выдвигать на роль главных неприятелей России европейские страны, Европейский союз, а также НАТО. Но теперь, когда все оказались в ожидании новой фазы российского наступления на юго-востоке Украины, на первый план пропагандисты стали снова выводить Соединенные Штаты Америки. В этом есть очевидное послание российскому народу, состоящее в том, что главным оппонентом России являются все-таки США. Что именно из-за соперничества с США России приходится воевать в Украине. Усиление роли США в российской пропаганде можно толковать и таким образом, что, возможно, конец войны приближается. Такое частое упоминание США в качестве главного врага может свидетельствовать в пользу того, что война идет на убыль.
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