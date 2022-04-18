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Алаталу: участившееся называние Америки главным врагом России может указывать на скорое окончание войны

Павел Соболев
Алаталу: участившееся называние Америки главным врагом России может указывать на скорое окончание войны
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  • Раньше Путин грозил ядерным ударом устами Лукашенко, теперь делает это сам
  • Зеленский всеми способами старается привлечь внимание мира к трагедии Мариуполя
  • Поездки Романа Абрамовича в Киев можно воспринимать как скрытый поиск Россией мира

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся угроз России нанести ядерный удар по Украине и роли Романа Абрамовича в переговорном процессе.

- Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предостерег в минувший уик-энд руководство России от ядерных ударов по территории Украины. По словам Арестовича, в случае нанесения ядерного удара по Украине все мысли о том, что не все россияне плохие или что война идет с Путиным, а не с россиянами, для украинской армии будут отброшены в сторону, и украинцы просто озвереют. Как сказал Арестович, в случае ядерного удара по Украине война гарантированно перенесется на территорию России, в связи с чем Арестович призвал Москву подумать о перспективе такой эскалации конфликта. Ядерная угроза Украине со стороны Москвы — это по-прежнему инструмент шантажа и психологического давления, или же Владимир Путин стал в последние месяцы настолько непредсказуем, что этот риск нельзя недооценивать?

- Думаю, верны оба предположения. Нельзя забывать о том, что угрозы применения ядерного оружия звучат уже определенное время, но нужно обратить внимание, что первым стал разыгрывать эту карту не сам Владимир Путин, а Александр Лукашенко. Соратник Путина Лукашенко, находящийся во главе Беларуси, в прошлом году дважды заявлял, что в случае продолжения давления на его режим он может вернуть себе доступ к ядерному оружию и его применить. Что же касается России, то уже на четвертый день войны, 27 февраля, Путин вызвал к себе за длинный стол Шойгу и Герасимова, и прямо там, за этим длинным столом, дал приказ привести ядерные силы в режим особого боевого дежурства. Это был первый сигнал такого рода от России, и он среди прочего показал, что наступление российских войск в Украине провалилось. В противном случае не было бы уже на четвертый день войны причин грозить ядерной кнопкой. Такая ситуация сохраняется и до сих пор, но все-таки если вспомнить прошлогоднюю осторожность Путина, когда он посылал такие сигналы не сам, а через Лукашенко, можно считать возможность применения Россией даже тактического ядерного оружия маловероятной. С другой стороны, нужно понимать, что у Путина нет хорошего выхода из нынешней ситуации, которая сложилась явно не в его пользу.

- Владимир Зеленский заявил в минувшие выходные, что если Россия истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны. Как сказал Зеленский, к некоторым подразделениям, защищающим Мариуполь, оккупанты относятся очень плохо, и в случае, если эти подразделения сдадутся, сдавшихся с высокой долей вероятности просто убьют, то есть это будет второй иловайский котел. Защищающие Мариуполь украинские войска отказываются выполнять требование российских военных сдаться. Действительно ли в случае падения Мариуполя с переговорами о перемирии будет покончено?

- Если декларировать полную невозможность переговоров, тогда нужно задуматься, а как вообще тогда будет возможно завершить войну. Все равно должны встречаться какие-то делегации, обмениваться мнениями и, в конце концов, подписать какое-то соглашение. Так что с одной стороны заявление Зеленского эмоционально, но в то же время это и четкий сигнал миру о том, насколько тяжела сегодняшняя ситуация, это указание всему миру на то, что сейчас просто необходимо что-то предпринимать. Мир должен найти способ повлиять на Путина и его окружение. Я бы трактовал слова Зеленского таким образом.

- Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что российский бизнесмен Роман Абрамович побывал на днях в Киеве. О роли Абрамовича в переговорах украинские журналисты в субботу спросили президента Зеленского, и тот ответил, что считает Абрамовича не посредником, а членом российской делегации. По словам Зеленского, Абрамович не нейтральный человек, а, безусловно, выражающий интересы России, но, как сказал Зеленский, вполне вероятно, что Абрамович принадлежит к тем силам в российской элите, которые хотят прекращения военных действий и достижения договоренностей за столом переговоров. Действительно ли в Кремле или в близких к Кремлю кругах есть какая-то, условно говоря, фракция мира, которая заинтересована в прекращении огня, и если есть, насколько серьезным может быть ее влияние на Владимира Путина?

- Я думаю, что Абрамович — это карта в руках самого Путина. Путин не настолько глуп, чтобы не иметь такой последней карты на критический случай. Так что такие поездки и контакты, особенно — в ситуации, когда говорится о возможности применения тактического ядерного оружия, можно приветствовать. Можно даже надеяться на то, что какая-то из таких поездок приведет к ощутимому результату и принесет реальную пользу. Можно вспомнить в связи с этим, как были нормализованы отношения между Китаем и США на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века. Там тоже было очень много таких странных визитов и поездок, но они в конце концов дали результат. Поэтому я думаю, что к такой миссии Романа Абрамовича можно относиться позитивно.

- Российские пропагандисты все чаще в последние дни стали подчеркивать, что конфликт в Украине — это противостояние России не столько с Украиной, сколько с НАТО. Почему акценты в назывании главного врага у российской пропаганды стали смещаться? Стало трудно объяснить населению России, почему почти за два месяца России так и не удается справиться с Украиной, или просто российское население стали приучать к мысли об очень долгой холодной войне с Западом?

- Я хочу напомнить, что о своем противостоянии с США Россия говорила и раньше. Следует не забывать, что еще 15 декабря Россия сделала некоторые предложения Вашингтону, равно как и странам НАТО. У Путина уже тогда была идея договориться с Америкой по поводу разделения Европы на новый лад. Главным своим партнером по диалогу Путин все время хотел видеть все-таки Вашингтон. Потом, уже в начале войны, возник такой период, когда российская пропаганда не знала как себя вести, так как военные действия пошли не таким образом, на который рассчитывалось. Тогда пропаганда стала выдвигать на роль главных неприятелей России европейские страны, Европейский союз, а также НАТО. Но теперь, когда все оказались в ожидании новой фазы российского наступления на юго-востоке Украины, на первый план пропагандисты стали снова выводить Соединенные Штаты Америки. В этом есть очевидное послание российскому народу, состоящее в том, что главным оппонентом России являются все-таки США. Что именно из-за соперничества с США России приходится воевать в Украине. Усиление роли США в российской пропаганде можно толковать и таким образом, что, возможно, конец войны приближается. Такое частое упоминание США в качестве главного врага может свидетельствовать в пользу того, что война идет на убыль.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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