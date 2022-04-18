Студия Postimees: российская пропаганда начала приучать население РФ к затяжной холодной войне с Западом?

- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в минувшие выходные, что Россия планирует создать на территории Херсонской области так называемую «Херсонскую народную республику». Как сказала Денисова, в Новой Каховке уже начали печатать «бюллетени» для «референдума», который планируется провести на первой неделе мая. Может ли проведение этого постановочного референдума и объявление о создании ХНР стать той победой, которую российская пропаганда постарается представить населению РФ большим достижением к 9 мая?

- Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предостерег руководство России от ядерных ударов по территории Украины. По словам Арестовича, в случае ядерного удара по Украине война гарантированно перенесется на территорию России, в связи с чем Арестович призвал Москву подумать о перспективе такой эскалации конфликта. Ядерная угроза Украине со стороны Москвы — это по-прежнему только инструмент шантажа и психологического давления, или же Владимир Путин стал в последние месяцы настолько непредсказуем, что этот риск нельзя недооценивать?

- Финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен заявила в интервью британскому телеканалу Sky News в минувший уик-энд, что подавляющее большинство жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО. Тюппурайнен также прокомментировала заявления российских официальных лиц, согласно которым вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы. По словам финского министра, Финляндия слышит эти сигналы, но будет принимать решения исходя из собственных интересов. Какой будет реакция России? Действительно ли на берегах Балтийского моря будет в больших количествах размещаться ядерное оружие, как пообещал на днях экс-президент РФ Медведев?