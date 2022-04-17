Кая Каллас — The Sunday Times: с женщинами-лидерами меньше насилия

«Когда я вижу фотографии из Украины, когда принимаю решения помочь им больше, я продолжаю думать, как это печально, что вся эта уничтоженная военная техника не принесет пользы ни экономике какой-либо страны, ни кому-либо. Это может звучать очень сексистски, но я все равно скажу: для тех, кто производит на свет людей, просто очень жестоко лишить жизни ребенка другой матери», — сказала Каллас The Sunday Times.

Каллас, у которой один ребенок, объяснила The Sunday Times, как на ее феминистские принципы повлияла книга канадского психолога Стивена Пинкера «Лучшие ангелы нашей природы». В одной главе говорится о том, что с женщинами-лидерами меньше насилия. И Каллас с этим полностью согласна.

Издание ненадолго остановилось на депортации семьи Каллас и на том факте, что на Таллинн сильно повлияла Германия. В интервью Каллас назвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принципиальным лидером на правильной стороне истории. При этом она раскритиковала как промедление Евросоюза с оказанием военной помощи Украине, так и нежелание Германии отказываться от российского топлива.

«Газ может быть дорогим, но свобода бесценна. Люди, которые жили в самом сердце Европы с очень хорошими соседями, воспринимают это как должное. В Европе есть много стран, которые на самом деле не воспринимали Россию как реальную угрозу», — сказала Каллас.

На вопрос, что пошло не так с российской экономикой, Каллас ответил, что причина в коррупции. В качестве иллюстрации Каллас привела пример, как в Нарве за 710 тысяч евро построили променад в восемь раз длиннее, чем в Ивангороде за миллион евро.

«Сейчас мы находимся на правильной для себя стороне — на стороне НАТО за железным занавесом. Завоевать Западный Берлин военным путем во времена холодной войны было очень легко. Но благодаря натовскому зонтику этого не произошло», — сказала Каллас.

По словам Каллас, нарвско-ивангородская граница — это новая линия фронта холодной войны, и она хочет, чтобы НАТО перебросила большую часть своих сил из Центральной Европы — в «новый Западный Берлин». На саммите НАТО в Мадриде в июне Каллас намерена попросить альянс удвоить численность международных сил в Эстонии.

Как сообщает The Sunday Times, Силы обороны Эстонии будут готовиться к 24 февраля 2024 года, когда пройдет два года с момента вторжения в Украину, и Россия вновь сможет атаковать своего ближайшего соседа. Однако в данный момент Каллас сосредоточена на Украине.