Старый город Таллинна наполнился туристами

В субботу Rus.ERR писал, что после вызванного пандемией затишья столичные гостиницы, кажется, могут вздохнуть с облегчением. Тем, кто не успел забронировать подходящее жилье приходится заселяться в дорогие отели либо остановиться за пределами столицы.

В эти выходные в столице невозможно забронировать гостиничный номер по обычной цене. Мадис Лайд, член правления Эстонской ассоциации отелей и ресторанов, сообщил, что последний раз подобная ситуация в Таллинне была в 2019 году. В некоторых столичных отелях все еще живут украинские военные беженцы, их влияние на нынешний ажиотаж невелико.