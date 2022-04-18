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Студия Postimees: как избежать появления трех лагерей недовольных?

13:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как избежать появления трех лагерей недовольных?
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Можно ли не допустить роста напряженности в обществе? Как предотвратить провокации в преддверии годовщины апрельских событий и 9 мая?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Европарламента Яна Тоом. Смотрите интервью в 13:30!

  • Мэр Нарвы Катри Райк недавно говорила в студии Rus.Postimees о болезненной тишине в обществе и опасности появления к осени трех лагерей недовольных: эстонцев, русских и украинцев. Как этого избежать?
  • Что должны делать местные политики? Как сделать так, чтобы настороженное отношение не переросло в открытое противостояние?
  • Как относиться к предложениям политиков временно смягчить закон о языке, но не для всех?
  • Стоит ли составлять список запрещенных артистов и отменять «Лебединое озеро» в опере?
  • Не получится ли так, что опасения местных русских, что они станут третьим сортом, подтвердятся?
  • В этом году исполняется 15 лет апрельским событиям. Как предотвратить провокации?
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