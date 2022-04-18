Можно ли не допустить роста напряженности в обществе? Как предотвратить провокации в преддверии годовщины апрельских событий и 9 мая?
Студия Postimees: как избежать появления трех лагерей недовольных?
13:30
Студия Postimees: как избежать появления трех лагерей недовольных?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Европарламента Яна Тоом. Смотрите интервью в 13:30!
- Мэр Нарвы Катри Райк недавно говорила в студии Rus.Postimees о болезненной тишине в обществе и опасности появления к осени трех лагерей недовольных: эстонцев, русских и украинцев. Как этого избежать?
- Что должны делать местные политики? Как сделать так, чтобы настороженное отношение не переросло в открытое противостояние?
- Как относиться к предложениям политиков временно смягчить закон о языке, но не для всех?
- Стоит ли составлять список запрещенных артистов и отменять «Лебединое озеро» в опере?
- Не получится ли так, что опасения местных русских, что они станут третьим сортом, подтвердятся?
- В этом году исполняется 15 лет апрельским событиям. Как предотвратить провокации?