Видео ⟩ Евгений Семененко рухнул с четверного прыжка. Со льда спортсмена унесли на носилках

Семененко покидал арену под аплодисменты взволнованных зрителей. Затем его сразу же увезти в больницу.

«Евгений в сознании. Думаю, что всё будет нормально. Но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь. Его везут в 17-ю больницу», — сказала ведущая и по

После неприятного инцидента с Семененко супруга Евгения Плющенко попросила фигуристов не исполнять четверные прыжки, сославшись на не самое удачное освещение. Зрители же предполагают, что падение Жени может быть связано с маленьким размером льда и его плохим качеством (были заметны лужи). Позже Рудковская пожаловалась, что фигуристы настаивают на исполнении квадов, даже несмотря на уговоры.

На протяжении всего шоу Яна успокаивала зрителей, сообщая им подробности о состоянии фигуриста.