Инцидент произошел на шоу Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, сообщает "Чемпионат". Во время исполнения своего номера Евгений Семененко решил исполнить четверной прыжок, но упал и получил тяжелую травму, ударившись головой о лёд. Несколько раз фигурист пытался встать, но не смог и рухнул на сидящих в первом ряду зрителей. Арену 18-летний спортсмен покинул на носилках, его сразу же увезли в больницу.
Видео ⟩ Евгений Семененко рухнул с четверного прыжка. Со льда спортсмена унесли на носилках
Семененко покидал арену под аплодисменты взволнованных зрителей. Затем его сразу же увезти в больницу.
«Евгений в сознании. Думаю, что всё будет нормально. Но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь. Его везут в 17-ю больницу», — сказала ведущая и по
После неприятного инцидента с Семененко супруга Евгения Плющенко попросила фигуристов не исполнять четверные прыжки, сославшись на не самое удачное освещение. Зрители же предполагают, что падение Жени может быть связано с маленьким размером льда и его плохим качеством (были заметны лужи). Позже Рудковская пожаловалась, что фигуристы настаивают на исполнении квадов, даже несмотря на уговоры.
На протяжении всего шоу Яна успокаивала зрителей, сообщая им подробности о состоянии фигуриста.
«Руки-ноги целы, врачи передают, что он в сознании, уже общается, родители едут в больницу. Врачи пока не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но это будет понятно к концу шоу», — сказала Рудковская.