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Зеленский: Украина не отдаст восточные территории ради окончания войны

rus.postimees.ee
Зеленский: Украина не отдаст восточные территории ради окончания войны
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukraina presidendi kantselei

Украина не собирается отказываться от территорий на востоке государства, чтобы закончить войну, и готова к будущему сражению на Донбассе. Эта битва может повлиять на дальнейшее ведение боевых действий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в свежем интервью порталу CNN.

По словам главы государства, если Россия захватит Донбасс, то нет гарантий, что она не попытается второй раз наступать на Киев. Вот почему Украине важно сдержать РФ и "стоять на своем", ведь будущая битва может повлиять на ход всей войны, передает УНИАН.

"Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что то, что мы их выбили, и они ушли, и они убегали от Киева — с севера, из Чернигова и с этого направления — это не значит, что, если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", — сообщил Зеленский.

В свежем интервью президент Украины снова подчеркнул возможность применения ядерного оружия Путиным. Он также высказался о геноциде мирного населения. По словам Зеленского, именно этим термином нужно называть массовые убийства украинцев.

Президент США Джо Байден уже использовал слово "геноцид" для описания действий РФ в Украине. Зеленский также поговорил на этот счет с Эммануэлем Макроном и пригласил его приехать в нашу страну.

По данным Генштаба Украины, российские готовят наступление на Донбассе. Но начать полномасштабное нападение не позволяют ВСУ, которые активно сдерживают врага.

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