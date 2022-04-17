Украина не собирается отказываться от территорий на востоке государства, чтобы закончить войну, и готова к будущему сражению на Донбассе. Эта битва может повлиять на дальнейшее ведение боевых действий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в свежем интервью порталу CNN.
Зеленский: Украина не отдаст восточные территории ради окончания войны
По словам главы государства, если Россия захватит Донбасс, то нет гарантий, что она не попытается второй раз наступать на Киев. Вот почему Украине важно сдержать РФ и "стоять на своем", ведь будущая битва может повлиять на ход всей войны, передает УНИАН.
"Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что то, что мы их выбили, и они ушли, и они убегали от Киева — с севера, из Чернигова и с этого направления — это не значит, что, если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", — сообщил Зеленский.
В свежем интервью президент Украины снова подчеркнул возможность применения ядерного оружия Путиным. Он также высказался о геноциде мирного населения. По словам Зеленского, именно этим термином нужно называть массовые убийства украинцев.
Президент США Джо Байден уже использовал слово "геноцид" для описания действий РФ в Украине. Зеленский также поговорил на этот счет с Эммануэлем Макроном и пригласил его приехать в нашу страну.
По данным Генштаба Украины, российские готовят наступление на Донбассе. Но начать полномасштабное нападение не позволяют ВСУ, которые активно сдерживают врага.