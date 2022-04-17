Postimees в Украине ⟩ Запорожье живет обычной жизнью, однако готово к нападению

На улицах мало людей, а большинство магазинов и закусочных закрываются в 9 часов вечера. Продажа алкоголя в магазинах разрешена, но только в период с 10 до 14 часов.

Горожане привыкли к войне, которая продолжается уже 53 дня, и на воздушные тревоги, как правило, не обращают внимания.

Памятники защищены от возможной воздушной атаки мешками с песком, а за стеклянными витринами многих магазинов устанавливают фанерные стены, чтобы осколки не летели внутрь помещений.

Поскольку Запорожье является ближайшим подконтрольным Украине мегаполисом к оккупированным территориям Южной Украины и городу Мариуполь, туда прибывает большое количество эвакуирующихся людей. В культурном центре города открыт большой центр приема беженцев, где люди, спасающиеся от российских войск, могут получить первую помощь и подать заявление на получение статуса беженца.

Историю семьи, бежавшей из Мариуполя в Запорожье, и их мучительного пути читайте в завтрашнем выпуске Postimees.