Запорожье, один из крупнейших промышленных и культурных центров Южной Украины, находится всего в нескольких километрах от оккупированной Россией территории, но, несмотря на близость к линии фронта, город старается вести обычную жизнь настолько, насколько это возможно, пишет Postimees.
Postimees в Украине ⟩ Запорожье живет обычной жизнью, однако готово к нападению
На улицах мало людей, а большинство магазинов и закусочных закрываются в 9 часов вечера. Продажа алкоголя в магазинах разрешена, но только в период с 10 до 14 часов.
Горожане привыкли к войне, которая продолжается уже 53 дня, и на воздушные тревоги, как правило, не обращают внимания.
Памятники защищены от возможной воздушной атаки мешками с песком, а за стеклянными витринами многих магазинов устанавливают фанерные стены, чтобы осколки не летели внутрь помещений.
Поскольку Запорожье является ближайшим подконтрольным Украине мегаполисом к оккупированным территориям Южной Украины и городу Мариуполь, туда прибывает большое количество эвакуирующихся людей. В культурном центре города открыт большой центр приема беженцев, где люди, спасающиеся от российских войск, могут получить первую помощь и подать заявление на получение статуса беженца.
Историю семьи, бежавшей из Мариуполя в Запорожье, и их мучительного пути читайте в завтрашнем выпуске Postimees.
Старшее поколение помнит марку автомобилей советского производства «Запорожец». Эти автомобили производились на заводе в Запорожье. Автозавод работает до сих пор, однако теперь производит автобусы.