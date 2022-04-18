Грозит ли миру голод из-за войны России с Украиной?

Довоенное рапсовое поле в Украине Фото: AFP

Война России против Украины несет не только разруху и смерть украинцам и россиянам, но и обещает всему миру острый продовольственный кризис и рост бедности. Небогатые и дружественные России страны пострадают непропорционально больше Запада, на который ополчился Владимир Путин.

Россия и Украина до войны были крупными продавцами продовольствия и занимали ведущие позиции на рынках зерна и растительного масла. А Россия к тому же - крупнейший продавец нефти, нефтепродуктов и удобрений, равно как и сырья для них - природного газа.

Теперь в этих поставках перебои, поскольку Украине самой не хватает еды, а украинские зерновые порты заблокированы остатками российского флота. Дальше будет только хуже. Урожай этого года под вопросом, поскольку вместо семян подсолнечника плодородный украинский чернозем усеян минами и подбитыми российскими танками, а фермеры на тракторах постоянно отвлекаются от посевной на буксировку трофейной техники.

Все это как нельзя некстати, прежде всего для небогатых стран, где люди тратят на еду большую часть семейного бюджета. Мир едва оправился от ковида и прошлогодней засухи, поэтому цены на еду и без войны били рекорды.

Теперь же они взлетели до невиданных за все 32 года наблюдений пиков - только за март почти на 13%, а за год к марту - и вовсе на треть. И это не предел: ООН полагает, что они увеличатся еще минимум на 8%, а то и на 22%.

Украинцы на тракторе тянут трофейный бронетранспортер в окрестностях освобожденного от российских войск города Тростянец Фото: Reuters

Из-за войны дорожают топливо для сельскохозяйственной техники, перевозка грузов морем и по земле, кредиты, удобрения и хранение. Зерна не хватает и людям, и скоту, поэтому растут цены на мясо и остальные продукты питания.

Грозит ли планете голод? Нет, не грозит.

"Даже при самом плохом раскладе в мире будет достаточно продовольствия, чтобы накормить все население планеты", - уверены эксперты исследовательского центра Bruegel.

Будет тяжело, есть придется меньше, но голод угрожает только самым бедным и конфликтным странам, вроде Сомали, Афганистана или Йемена. А меньше всех пострадает от этой войны богатый Запад, на борьбу с которым Владимир Путин отправил войска в Украину.

Какие страны пострадают больше других

Особенно тяжело придется развивающимся странам в засушливых регионах - на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Они импортируют более 90% всего продовольствия, а ближайшие поставщики для них - Россия и Украина.

"С ростом цен на базовые продукты питания гуманитарный кризис и политические риски будут нарастать. Последний раз, когда цены были на текущих высотах, все обернулось "Арабской весной", - предупреждают исследователи Bruegel.