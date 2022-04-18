К коронавирусу привыкли – привыкнем и к войне?

Но если Covid – это все-таки скорее стихийное бедствие, чем порождение мысли и дело рук человеческих, то война – прямое следствие либо людской глупости, либо злого умысла. Впрочем, одно другого не исключает…

На чужой роток не накинешь платок

Конечно, чисто по-человечески понятно, что, если постоянно испытывать тот болевой ожог, который принесла утром 24 февраля весть о начале «военной спецоперации» Путина в сопредельной Украине, то никакие нервы не выдержат, и это приведет к психологическому надлому в обществе.

Но и опускаться до позиции, мол, «сколько можно? поскорбели, посочувствовали – и хватит, своих забот полно!» тоже не по-людски. И не просто не по-людски, это бы еще полбеды. Но когда член высшего законодательного органа страны при обсуждении поправок к ряду законов заявляет, что «Эстония не знает, чем будут заниматься военные беженцы из Украины: может быть, они будут заниматься проституцией», – это уже просто подло.

Как всегда, после своей очередной пассионарной речи Марту Хельме (а речь, естественно, о нем – о ком же еще?!) пришлось выступать с дополнениями и уточнениями к «первому изданию». Но, как всегда в подобных случаях, эти дополнения и уточнения шли «в молоко», а память аудитории сохранила первые слова – злобные и несправедливые. На что, собственно, их автор и рассчитывал: если бы не хлесткая фраза, брошенная с высокой трибуны, то кто бы вообще о нем, народно-консервативном трибуне, помнил? Да это и не он был бы вовсе…

В книге Стругацких «Трудно быть богом» доктор Будах, гуманист и просветитель, рассуждая о природе хомо сапиенс, с печалью констатирует: «Сущность человека – в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не притерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством. […] Привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесных скотов, кои ничем, кроме анатомии, от животных не отличаются и даже превосходят их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия…»

Будем честными хотя бы сами с собой: Хельме-отец как «некоторый любитель погорячее», в свойственной ему развязной манере выразил, в общем-то, не только свою, исключительно личную, точку зрения. Может быть, и не так хамски-откровенно, но, похоже, сегодня думает и чувствует немалое число жителей Эстонии.

Формула психологической защиты «погоревали, и будет!» возникла не вчера. И многие ли из нас долго переживали и не могли уснуть в 2008 году, когда Россия принуждала Грузию к миру? Или в 2014-м, при воссоединении Крыма с Россией. И в течение всех последующих лет, когда рвались бомбы и снаряды на Донбассе…