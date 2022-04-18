Защитник «Барселоны» запретил ребенку трогать свою "Феррари"

Игрок пытался уехать после тренировки, когда внезапно перед ним выросла целая толпа жаждущих получить автограф поклонников клуба, пишет «Чемпионат». Умтити не был против осчастливить страждущих, и через окно водительской двери своей Ferrari начал раздавать автографы.

Пока француз был занят, ребенок попытался привлечь его внимание, постучав в окно пассажирской двери автомобиля. Этот момент не на шутку разозлил защитника, который сказал, чтоб мальчик сохранял спокойствие и не смел трогать его машину. «Не трогай машину, я и так тебя вижу», — раздраженно воскликнул игрок.

После этого инцидента футболист прекратил автограф-сессию, покинув спорткомплекс, а ребенок остался без автографа.