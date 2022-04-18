Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити попал в скандальную историю рядом с тренировочным центром каталонского клуба, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Защитник «Барселоны» запретил ребенку трогать свою "Феррари"
Игрок пытался уехать после тренировки, когда внезапно перед ним выросла целая толпа жаждущих получить автограф поклонников клуба, пишет «Чемпионат». Умтити не был против осчастливить страждущих, и через окно водительской двери своей Ferrari начал раздавать автографы.
Пока француз был занят, ребенок попытался привлечь его внимание, постучав в окно пассажирской двери автомобиля. Этот момент не на шутку разозлил защитника, который сказал, чтоб мальчик сохранял спокойствие и не смел трогать его машину. «Не трогай машину, я и так тебя вижу», — раздраженно воскликнул игрок.
После этого инцидента футболист прекратил автограф-сессию, покинув спорткомплекс, а ребенок остался без автографа.
Источник сообщает, что видео инцидента сразу попало в сеть и реакция поклонников не заставила себя ждать. Многие посоветовали Умтити быть добрее, учитывая размер зарплаты, которую «Барселона» платит ему за то, что он не выходит на поле. Фанаты подчеркнули, что необходимо уважать болельщиков, особенно самых маленьких.