Эксперт: новая военная стратегия Лондона в Арктике при потенциальной конфронтации в регионе может стать угрозой для Москвы

«При оценке военно-политической среды в Арктике авторы стратегии отмечают влияние международной геополитической напряжённости на региональную политику, а также усиление экономической конкуренции вследствие изменения климата. Особый акцент сделан на "угрозах" со стороны России и Китая: Москва продолжает "милитаризацию" региона, а Пекин намерен развивать "Полярный Шелковый путь", для чего может использовать продукцию двойного назначения», - пишет Липунов в своей аналитической статье, опубликованной на официальном сайте Российского совета по международным делам.

Аналитик отмечает, что, согласно представленному документу, Лондон будет поддерживать периодическое присутствие британских ВМС на Крайнем Севере, а также сформирует "постоянные силы реагирования на базе Северного подразделения Прибрежной группы реагирования флота".

"Не останется без внимания и воздушное пространство, особенно вдоль рубежа Гренландия-Исландия-Великобритания. Королевские ВВС будут регулярно проводить учения с истребителями "Тайфун" и патрулировать небо над Северо-Восточной Атлантикой", - отметил Липунов.

По оценке эксперта, наращивание общего оборонного потенциала в Арктике Лондон видит в качестве своей долгосрочной стратегической задачи. Подтверждением решительности Великобритании на этом направлении являются планы строительства портов в регионе, а также атомного ледокола, отмечает он.

Еще одним признаком повышения активности Лондона в Арктике являются намерения продолжить инвестирование в создание противолодочных кораблей нового поколения и разработку средств военной разведки, считает Липунов. По мнению эксперта, данные планы означают, что Британия будет использовать нынешнее обострение конфронтации с Россией, затронувшей и политику в Арктике, чтобы "закрепить за собой положение ключевой европейской силы НАТО и лидера ее северо-восточного фланга".