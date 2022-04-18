Семья, живущая в украинском Мариуполе, как и сотни тысяч других жителей города, после нападения российских войск оказалась в капкане войны под постоянными бомбежками без элементарных условий для нормальной жизни. 22 марта семья Хрипун решила, что шансов выжить осталось совсем мало и нужно попытаться выбраться из города, пусть с риском для жизни, пишет Postimees.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Адское бегство семьи из Мариуполя растянулось на две недели
Адское бегство семьи из Мариуполя растянулось на две недели
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