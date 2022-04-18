POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Адское бегство семьи из Мариуполя растянулось на две недели

Семья, бежавшая из Мариуполя через позиции российских войск перед своим новым домом. С домом, который пустовал 11 лет, много хлопот. На снимке (слева направо) Виталина Хрипун, Диана, Алексей и Павел Хрипун. Диана – одноклассница Алексея, ее родители погибли. Семья Хрипунов взяла ее к себе.

Семья, живущая в украинском Мариуполе, как и сотни тысяч других жителей города, после нападения российских войск оказалась в капкане войны под постоянными бомбежками без элементарных условий для нормальной жизни. 22 марта семья Хрипун решила, что шансов выжить осталось совсем мало и нужно попытаться выбраться из города, пусть с риском для жизни, пишет Postimees.