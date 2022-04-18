Пн, 18.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Адское бегство семьи из Мариуполя растянулось на две недели

Андрес Эйнманн Мадис Вельтман
Адское бегство семьи из Мариуполя растянулось на две недели
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Семья, бежавшая из Мариуполя через позиции российских войск перед своим новым домом. С домом, который пустовал 11 лет, много хлопот. На снимке (слева направо) Виталина Хрипун, Диана, Алексей и Павел Хрипун. Диана – одноклассница Алексея, ее родители погибли. Семья Хрипунов взяла ее к себе.
Семья, бежавшая из Мариуполя через позиции российских войск перед своим новым домом. С домом, который пустовал 11 лет, много хлопот. На снимке (слева направо) Виталина Хрипун, Диана, Алексей и Павел Хрипун. Диана – одноклассница Алексея, ее родители погибли. Семья Хрипунов взяла ее к себе. Фото: Madis Veltman

Семья, живущая в украинском Мариуполе, как и сотни тысяч других жителей города, после нападения российских войск оказалась в капкане войны под постоянными бомбежками без элементарных условий для нормальной жизни. 22 марта семья Хрипун решила, что шансов выжить осталось совсем мало и нужно попытаться выбраться из города, пусть с риском для жизни, пишет Postimees.

«Однажды оккупанты устроили агитационную акцию по раздаче помощи под флагами Донецкой Народной Республики. Подъехал грузовик, они включили камеры. Семерым дали буханки хлеба, они получили, что хотели [кадры], прекратили съемку, развернулись и уехали. Семь буханок хлеба! А в очереди стояли 3000 человек! Все, что им нужно было, – показать, как Россия раздает хлеб народу».

Ключевые слова
Наверх