В этот четверг в Нарвском горсобрании пройдет голосование по вотуму недоверия председателю представительного органа Владимиру Жаворонкову и его заместителю Наталии Умаровой. Их инициировали оппозиционные фракции Kesk и Narva Heaks. По словам депутата Нарвского горсобрания, члена партии «Ээсти 200» Дениса Ларченко, вотумы недоверия председателям горсобрания являются очередной попыткой оппозиции завоевать внимание прессы и общественности.
Ларченко: нарвская оппозиция готова заниматься спекуляциями, чтобы забрать власть
«Действия оппозиционных депутатов говорят об их сплоченности в определенных вопросах, но я не вижу в них долгосрочного эффекта. Понятно, что дружить против кого-то легко и можно даже достигнуть определнных результатов, но вряд ли они смогут создать крепкую коалицию.
Я понимаю, что недовольство сегодняшней властью имеет место быть, и в коалиции не все так гладко, как хотелось бы. Внутри фракции у наших партнеров по коалиции постоянное состояние турбулентности, чего на самом деле следовало ожидать, имея в виду разность их взглядов и опыт каждого в отдельности. При всем этом необходимо все-таки озадачиться вопросом, кто придет на замену. Я не вижу готовности оппозиционных партнеров стать коалицией. У них есть только желание забрать власть, во имя чего они готовы заниматься спекуляциями, создавая тем самым дополнительный стресс для жителей города.
Все эти действия приводят к тому, что необходимо постоянно заниматься тушением пожаров. Вспомним, например, слух о том, что Кесклиннаская гимназия будет закрыта. Столько шума, а на самом деле пустой звон и выдумки. Сейчас уже всем известно, что деньги найдены и школа будет строиться. То же касается и Паюской школы. На самом деле таких проблем хватает и ими необходимо постоянно заниматься. К сожалению, в этих случаях сложно ограничиваться превентивными мерами, так как фантазия оппозиционных депутатов порой никак не укладывается в логическую цепочку. Это как с теориями заговоров – придумать легко, а развеять намного сложнее.
Если же говорить по теме, то вотум недоверия председателям горсобрания является очередной попыткой завоевать внимание прессы и общественности. Комментировать недоверие Жаворонкову я сейчас не стану, но объявить вотум недоверия Умаровой уж точно было скоропалительным и неоправданным решением оппозиции. По сути, мы знаем о претензиях к работе или поведению председателя горсобрания, но я лично не вижу особых причин для недоверия его заму. Наталия Умарова делает свою работу и делает ее настолько качественно, насколько это возможно, учитывая ситуацию в городе и мире. Она занимается приемом горожан и решает огромное количество бытовых вопросов, которые связаны с работой горсобрания. Она также занимается внутренней коммуникацией и выполняет представительскую роль на многих мероприятиях города и не только.
Подытоживая вышесказанное, хочется отметить, что я не вижу альтернативной политической силы, которая могла бы создать крепкую коалицию в Нарвском горсобрании. Возможность создания альтернативной коалиции имеется, но насколько я вижу это изнутри, то вся суть будет сводиться к игре с табуретками — кто быстрей сядет и кому достанется. Наша коалиция была основана на других ценностях, и мы стараемся отойти от привычной в Нарве практики раздачи постов, поэтому-то и управление такой коалицией является более сложной задачей»