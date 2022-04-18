Ларченко: нарвская оппозиция готова заниматься спекуляциями, чтобы забрать власть

«Действия оппозиционных депутатов говорят об их сплоченности в определенных вопросах, но я не вижу в них долгосрочного эффекта. Понятно, что дружить против кого-то легко и можно даже достигнуть определнных результатов, но вряд ли они смогут создать крепкую коалицию.

Я понимаю, что недовольство сегодняшней властью имеет место быть, и в коалиции не все так гладко, как хотелось бы. Внутри фракции у наших партнеров по коалиции постоянное состояние турбулентности, чего на самом деле следовало ожидать, имея в виду разность их взглядов и опыт каждого в отдельности. При всем этом необходимо все-таки озадачиться вопросом, кто придет на замену. Я не вижу готовности оппозиционных партнеров стать коалицией. У них есть только желание забрать власть, во имя чего они готовы заниматься спекуляциями, создавая тем самым дополнительный стресс для жителей города.

Все эти действия приводят к тому, что необходимо постоянно заниматься тушением пожаров. Вспомним, например, слух о том, что Кесклиннаская гимназия будет закрыта. Столько шума, а на самом деле пустой звон и выдумки. Сейчас уже всем известно, что деньги найдены и школа будет строиться. То же касается и Паюской школы. На самом деле таких проблем хватает и ими необходимо постоянно заниматься. К сожалению, в этих случаях сложно ограничиваться превентивными мерами, так как фантазия оппозиционных депутатов порой никак не укладывается в логическую цепочку. Это как с теориями заговоров – придумать легко, а развеять намного сложнее.

Если же говорить по теме, то вотум недоверия председателям горсобрания является очередной попыткой завоевать внимание прессы и общественности. Комментировать недоверие Жаворонкову я сейчас не стану, но объявить вотум недоверия Умаровой уж точно было скоропалительным и неоправданным решением оппозиции. По сути, мы знаем о претензиях к работе или поведению председателя горсобрания, но я лично не вижу особых причин для недоверия его заму. Наталия Умарова делает свою работу и делает ее настолько качественно, насколько это возможно, учитывая ситуацию в городе и мире. Она занимается приемом горожан и решает огромное количество бытовых вопросов, которые связаны с работой горсобрания. Она также занимается внутренней коммуникацией и выполняет представительскую роль на многих мероприятиях города и не только.