По меньшей мере, 15 футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) в период с 2015 по 2020 год сдали положительные допинг-тесты, но ни один из них так и не был дисквалифицирован. Об этом сообщает Daily Mail.
Амфетамин, диуретики и кортикостероиды. Как минимум, 15 футболистов АПЛ избежали наказания за допинг
Среди найденных в допинг-пробах запрещенных веществ были диуретики, амфетамин и кортикостероиды. В случае Премьер-лиги также были выявлены четыре положительных результата на стимулятор риталин и один - на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), гормон, которым часто злоупотребляют в велоспорте и смешанных единоборствах.
Газета смогла получить эти данные у Британского антидопингового агентства (UKAD), воспользовавшись Законом о свободе информации. Причем в Daily Mail отметили, что UKAD обрабатывала запросы в три раза дольше, чем должна была.
Отмечается, что 12 из этих 15 игроков сдали положительные тесты на запрещенные вещества, повышающие работоспособность. Одно дело расследуется до сих пор, спустя пять месяцев после проваленного теста. Никаких санкций к футболистам также пока не применено. В UKAD заявили, что санкции не применялись из-за случайного употребления или наличия терапевтического исключения.
В общей сложности 88 футболистов из Англии, Уэльса и Шотландии не прошли допинг-тесты, дав «неблагоприятные результаты анализа» при допинг-контроле в период с 2013 по 2020 год.