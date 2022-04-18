На шоссе с раздельными направлениями движения повышается максимально разрешенная скорость

Максимально разрешенная скорость повышается на крупнейших четырехполосных дорогах и на шоссе с раздельными направлениями движения по схеме 2+1, а на двухрядных шоссе максимальная скорость останется 90 км/ч.

С понедельника езда со скоростью 120 км/ч разрешена на 24-километровом отрезке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в светлое время суток и при хороших дорожных условиях.

Скорость в 110 км/час разрешена с сегодняшнего дня на общей протяженности в 157 км на отрезках шоссе Таллинн-Нарва, Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Таллинн-Пярну-Икла и на Таллиннской кольцевой дороге.