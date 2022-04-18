На завершившимся в воскресенье на Adrenalin Arena чемпионате Европы по мотогонкам наши спортсмены Каарел Тильк и Себастьян Леок завоевали титулы чемпионов Европы в классах SX 250 и SX 125, Карел Кутсар в классе SX Men получил бронзу.
Эстонские мотогонщики на чемпионате Европы собрали урожай медалей
Эстонские мотогонщики на чемпионате Европы собрали урожай медалей
«Очень классное ощущение», - прокомментировал Кутсар длившийся три дня марафон. Во втором заезде он пришел третьим, а вот третий заезд так хорошо не прошел, потому что было падение и пришлось смириться с четвертым местом. Однако в общем зачете спортсмен занял третье место.