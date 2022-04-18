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Эстонские мотогонщики на чемпионате Европы собрали урожай медалей

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Эстонские мотогонщики на чемпионате Европы собрали урожай медалей
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Каарел Тилк (в центре). Церемония награждения в классе SX 250.
Каарел Тилк (в центре). Церемония награждения в классе SX 250. Фото: Urmo Sibul

На завершившимся в воскресенье на Adrenalin Arena чемпионате Европы по мотогонкам наши спортсмены Каарел Тильк и Себастьян Леок завоевали титулы чемпионов Европы в классах SX 250 и SX 125, Карел Кутсар в классе SX Men получил бронзу.

«Очень классное ощущение», - прокомментировал Кутсар длившийся три дня марафон. Во втором заезде он пришел третьим, а вот третий заезд так хорошо не прошел, потому что было падение и пришлось смириться с четвертым местом. Однако в общем зачете спортсмен занял третье место.

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