Эльмо Нюганен: кто они, современные мертвые души?

Одним словом, к обязательным элементам, составляющим произведение, — гоголевскому тексту, персонажам, сюжету — добавляются элементы, характерные для данного произведения. Например, такие, как роскошный, в золотых тонах дизайн интерьера этого здания, так и история самого театра. Кстати, «Мертвые души» в русском театре еще не ставились. Это мысль заставилa меня задуматься, почему.

- Почему?

- Интересно об этом подумать. Один из возможных ответов — в самой постановке. В случае с «Мертвыми душами» можно же спросить: кто они, эти мертвые души? Я говорил об этом с одним художником, и он сказал, что это, пожалуй, будет зависеть от времени. Хорошо! Погодите, а кто сейчас мертвые души? Сегодня? Я бы сказал, что души погибших - это те русские солдаты, которые стали пушечным мясом, которых гонят на убой воевать в Украине и, которые заканчивают... так, как они там заканчивают. Украинские мальчики — герои, но мертвые души. Просто список людей, которыми могут манипулировать политики.

- Именно так и кажется?

- Я просто представил это таким образом. Или возьмем 1948 год, когда был открыт Русский театр. Сталин был жив, второй большой депортации из Эстонии еще не случилось. Если бы кто-то в то время поставил на сцене спектакль «Мертвые души», первым вопросом было бы: «Что вы хотите сказать зрителям этой постановкой? Кто эти мертвые души на ваш взгляд?»

- Это был бы первый вопрос, который был бы задан?

- Конечно!

- Я и раньше замечал, что русские критики, театральные деятели и публика часто очень болезненно реагируют на интерпретацию их классики.

- Да, потому, что ведь все точно знают, как нужно играть Гоголя. Я понимаю, что ты имеешь в виду.

- Вы боялись, что вас не поймут? Не воспримут постановку, не станут смотреть.

- Я знал, что русскоязычные театральные зрители Эстонии более консервативны, чем эстонские. И я понял, что на многих людей моя постановка может воздействовать как тыканье палкой в осиное гнездо. Но я не сомневался и не боялся. Я решил, если моя постановка действительно вызывает вопросы и публика освистает её, то что уж тут поделать. Освистают, так освистают. До сих пор, однако, этого же не произошло.

- Как актеры отреагировали на вашу интерпретацию?