В апреле на экраны вышел художественный фильм Эльмо Нюганена «Аптекарь Мельхиор», который ждали многие зрители. В течение года мы сможем увидеть следующие, той же трилогии, фильмы, которые в настоящее время находятся на стадии завершения.
Эльмо Нюганен: кто они, современные мертвые души?
Конечно, Нюганен продолжает обучать будущих актеров и режиссеров в школе сценического искусствa, а также успел за это полное работы время поставить на сцене Русского театра спектакль «Мёртвые души» Николая Гоголя. На фоне угрожающего рёва российской военной машины, буйствующей в Украине, напрашивается закономерный вопрос: кто ои, современные мёртвые души?
- Должен спросить, как складываются у вас в последнее время отношения с коллегами из России? Вы много лет играли на российской театральной сцене, общались с живущими там деятелями культуры. Насколько эти отношения разрушены в результате войны?
- Я общаюсь с живущими там людьми меньше только потому, что я уже давно не играл в России. Иногда я разговаривал со своими знакомыми по телефону...
- Даже сейчас, во время войны?
- Немного общался.
- И не ударились о стену непонимания?
- У меня нет таких друзей. Скорее те, кто уже уехал из России. Правда, некоторые решили остаться в России. Думаю, и в ближайшие дни, я еще всё-таки поговорю с дорогими для меня людьми.
Эльмо Нюганен
Родился в 1962 году, 15 февраля в городе Йыхви.
Окончил в 1980 году Таллиннскую 37-ю среднюю школу, в 1982 г. по специальности «портной» Таллиннскую 4-ю Техническую школу.
Учился с 1982 по 83 год в Таллиннском Педагогическом институте на специальности режиссёр-постановщик.
В 1988 году окончил Таллиннскую Государственную Консерваторию, отделение сценического искусства.
С 1988 по 1992 год был актером и режиссером Театра «Угала».
С 1992 по 2021 год был главным режиссёром Таллиннского городского театра, вместе с тем, с 1997 года был (с перерывами) профессором школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра (с 1998 по 2002 год, 2008 по 2012 год, и с 2016 года, вместе с Ану Ламб, был руководителем курса).
Ставил спектакли в России, Польше и Литве.
В 2020 году президиум Эстонской академии наук избрал Эльмо Нюганенa академиком в области театрального искусства.
Играл в фильмах «Единственное воскресенье», «Суфлер», «Мандарины» и др.
Режиссер фильмов «Имена на мраморной доске», «Безумный», «1944».
С 1990 года женат на актрисе Анне Реэманн.
Отец трех дочерей.
- Какие чувства ими овладевают?
- Люди, с которыми я общался, описали эту ситуацию так: будто парализованы. Просто в неведении как быть, существовать, что делать. Куда присесть или куда ступить. Поскольку это всё настолько неправдоподобно и непонятно, куда их государство движется со своими. Ну ведь и многие задумываются о том, что дальше. Есть ряд проблем, которые необходимо решить, еще больше проблем впереди.
- Как сложатся дальнейшие отношения? Я только что приехал из Украины и испытал искреннюю злость на русских. Этот всеохватывающий гнев не проникнет сюда? Мы увидим ещё серьёзные очаги напряжённости?
- Ну, конечно, они могут возникнуть.
- И, конечно, у нас найдутся такие типы, которые поддадут жару волне гнева?
- Конечно так. И найдутся и те, кто творит всё это неосознанно, не понимая, что это создаёт напряжённую атмосферу. Те, кого иногда называют полезными идиотами. Но мне всё же хотелось бы верить в мудрость эстонских крестьян, что…
- Чтобы этот гнев не вылился в отмену Чайковского и Гоголя.
- Это было бы абсурдно. Конечно, абсурдные связи всегда можно поискать и найти, но, тем не менее, этого можно было бы избежать.
- На самом деле абсурдно, что сейчас в Европе идет война, а Россия атаковала Украину.
- Да, конечно. Как для украинцев, так и для немалого количества россиян. И нам, конечно, в особенности странно, что для многих россиян это нападение вовсе не абсурд. Вот величайший абсурд.
- Как много мы используем слово «абсурд» для описания этой войны.
- Действительно.
- Есть ли в военное время место для кино, театра, выставок?
- Где-то в Фейсбуке выставлен видеоролик из Харькова, где пианист играет во время воздушной тревоги... Вот и мой ответ.
***
Теперь о фильме. То есть об «Аптекаре Мельхиоре» и старом городе Таллинна, который играет немалую роль в этой истории.
Много лет назад, когда Эльмо Нюганен поставил спектакль«Аркадия» по пьесе Тома Стоппарда в Петербургском Большом театре, вместе с актерами он совершил экскурсионный тур по «Городу на Неве» чтобы сравнить, насколько в (центре) города на каждой улице отображена правдивость постановки.
Что-то наподобие Нюганен сделал с фильмом «Аптекарь Мельхиор». Прогуливаясь с небольшой труппой актёров вокруг старого города, обследовал места старого Таллинна, важные, с точки зрения происходящего в фильме: для погружения в эпоху и восприятия материала. Ходят слухи, что Исторический музей организует экскурсии по тропам Мельхиора.
- Как вы думаете, насколько хорошо наши люди могут оценить Средневековье вокруг нас? Старый город Таллинна кажется обычным, но здесь больше, чем просто история.
- Этой истории в Старом городе точно больше, чем мы замечаем каждый день. И насколько хорошо мы вообще ее знаем, будем честны, если мы встретим хорошего гида, он расскажет нам много интересных и милых историй, которые нам, вероятно, не знакомы. В то же время, я думаю, что таллиннец, по крайней мере воспринимает тот факт, что наш Старый город - жемчужина. И создан, к примеру, для создания фильмов.
И с этим так: с одной стороны, как будто каждый уголок старого города кричит: «Заметьте меня! Сделайте во имя меня хоть что-нибудь! Снимите меня!» Но когда создатели фильма решают всё-таки хоть что-то начать делать, выясняется, что таких мест, к сожалению, очень мало.
- Потому что..?
- Потому что в Старом городе так много современной коммуникации – указателей и вывесок, ограничений и запретов – как физических, так и юридических или экономически обоснованных ограничений. Словом, нам не так-то легко снять фильм о Средних веках в старом средневековом городе. Порой кажется, что легче построить съемочную площадку в павильоне или снимать совершенно в другом месте, или…
- Или использовать компьютерные технологии для анимации?
- Точно. Хотя рассуждая об анимации или дополнительной обработке, скажу, что большая часть «Аптекаря Мельхиора» снята в реальном интерьере и экстерьере. Я считаю, что это большая привилегия. Так называемый синий или зеленый экран мы использовали для общих планов. Например, в случае с Ратушной площадью, так как, признаемся, оформить всю Ратушную площадь для экранизации средневекового фильма было бы колоссально трудно, а вернее невозможно. Во многих домах сегодня находятся магазины и рестораны.
- Кроме того, на Ратушной площади есть немало сооружений, намного более поздних, чем времена Мельхиора.
- Именно.
- Признаюсь, мне было немного стыдно смотреть фильм. Мне пришлось спросить себя, когда же я в последний раз посетил Таллиннский городской музей или Эстонский исторический музей? Весь этот средневековый домашний уклад и именования должностей нужно было вспоминать. Насколько вы при создании фильма задумывались, что следовало бы объяснить зрителю, кто есть кто и что есть что? Вы думали, создавая свой фильм, насколько вам необходимо разъяснять зрителю, кто есть кто и что есть что?
- В действительности так и есть: в чём-то умнее, духовно богаче. Когда я писал этот сценарий и готовился к нему, я столкнулся с вещами, о которых раньше не знал. Но как донести доступно это знание до зрителя - вопрос. Например, у нас есть персонаж Фрейзинк, так его зовут. Он старейшина гильдии в доме Братства Черноголовых. В сценарии его зовут как господином Фрейзинком, так и старейшиной гильдии, а также Черноголовый или старейшина гильдии Черноголовых. И тогда ты действительно начинаешь задумываться, что в сценарии его называют разными именами — и как зритель теперь догадается, с кем имеет дело. У хорошего ребенка несколько имен, но зритель в замешательстве.
- В своё время всё было понятно, современному же зрителю нужно объяснять?
- В то время все знали, кто такие черноголовые. Это были холостые купцы и судовладельцы, которые состояли в Братстве Черноголовых. Известные как черноголовые. Один из них предводитель — старейшина гильдии, который не был рядовым черноголовым и тому подобное. Таких деталей было очень много. Конечно жаль, что пришлось упростить, чтобы человек, без краткого обзора (вводных сведений) всё равно, так сказать, был в «теме». С другой стороны, я хотел бы думать, что, может быть, мы могли бы создать скорее просветительский фильм. Ну, а если ты чего-то не знаешь так хорошо, пойдёшь домой, посмотришь фильм и узнаешь. В противном случае, я боюсь, мы будем опускать эту планку всё ниже и ниже.
- Установить планку на доступной зрителю высоте — большое искусство. К сожалению, фильм охватывает широкую аудиторию, и не может знать уровень подготовленности публики. С другой стороны, и зрителей нельзя считать глупыми.
- Абсолютно точно. Не хочется снимать совсем детский фильм, в котором всё проще простого, а солнце тёплое и желтое.
- Что искренне удивило вас в укладе средневековой жизни Таллинна?
- Несколько очень интересных моментов заставили задуматься. Прежде всего, конечно, насколько демократичным был этот уклад жизни. Возьмем, к примеру, ратманов. Кем они были? Они были обычными торговцами. Правда, избранными торговцами – более сообразительными, более зажиточными, а иногда даже старее. В любом случае, они были…
- Влиятельными горожанами?
- Именно, влиятельными гражданами. Начнем с того, что все граждане, проживавшие в то время в Таллинне, были свободными. Явный признак демократии.
Теперь об этих ратманах. Если вы были ратманом — с течением времени их количество составляло то 12, то иногда 10 — это сфера деятельности, которой занимался любой из них, чередовалась периодами. Какой-то период он мог заниматься судебными делами, другой год - перевозкой соли или торговлей, связанной с солью. Затем, и вовсе с правами ремесленников и тому подобным. Если работа заключалась в действующем ратмане и судопроизводстве, то речь здесь шла о судейском фогте, а судейскому фогту в средневековом Таллинне дозволено было выбирать себе помощника, которому, в свою очередь, магистрат выплачивал зарплату. Но эта помощь должна была быть выбрана из числа жителей Таллинна, чтобы их интересы также были представлены.
В нашем рассказе о Мельхиоре судейский фогт - Венцель Дорн (которого в фильме играет Ало Кырве), который выбрал себе в помощники аптекаря Мельхиора Вакенштеде (которого в фильме играет Мяртен Метсавийр). Выбор был очевидным, так как фармацевты обладали особыми знаниями в области ядов, всех видов ран, смерти и причин смерти, болезней и симптомов... словом, среди всего подобного.Такое назначение в средневековом Таллинне, на мой взгляд, было проявлением весьма демократическим.
Или еще одна, довольно-таки распространенная в средневековом мире вещь, о которой я много думал, снимая фильм.
- И что же это?
- Предположим, что мы имеем дело с молодым человеком, который служит подмастерьем при своём господине. Итак, господин умирает, а госпожа, точнее, жена господина остаётся вдовой. В Средние века часто так случалось, что дама выходила замуж за того самого подмастерья, и таким образом он становился господином. Появлялась модель семьи, в которой мужчина был значительно — например, на 20 лет — моложе своей жены. Стареющая женщина и молодой торговец в расцвете сил. Годы проходят, госпожа умирает... И что же предпринимает, скажем, 50-летний деятельный мужчина? Логично, берёт в жёны молодую женщину. Брень! Вот так и живут, берут молодого подмастерье на работу... И если однажды барин решит умереть, то его уже не такая молодая вдова снова приберёт к рукам молодого приказчика. Пожалуй, то, что юноша живет с немолодой женщиной или пожилой с юной избранницей, являлось в Средние века распространенной моделью брака.
- Все для того, чтобы никакие коммерческие знания, служебные тайны и достаток не утекали из дома?
- Само собой разумеется. Всё для того, чтобы сохранить всё в своём узком кругу.
- Если почитать рассказы Индрека Харгла о Мельхиоре, то средневековый Таллинн покажется вполне криминальным логовом нечисти. Исключительно загадочные убийства. Может быть вы не знаете насколько необычайными были такие чудовищные истории, как в этом недавнем фильме?
- Всё-таки их было не слишком много. В то же время в таком большом городе, как Таллинн, такие истории время от времени случались.
- Стоило бы уточнить здесь размеры Таллинна времён Мельхиора.
- Я предполагаю, пожалуй, каких-то 5000-6000 [жителей]. Это необходимо уточнить. Но, да, иногда, всё-таки, случалось. Например, почему в Средние века и позже — я немного изучал этот вопрос — отравление мышьяком было весьма распространенным способом убийства. Главное преимущество мышьяка заключалось в том, что он растворялся в воде. А когда он растворялся, то не имел ни цвета, ни вкуса, ни запаха, а значит, его можно было подсыпать в любую пищу или жидкость. Доказать, что человек умер от отравления мышьяком, было невозможно, потому что симптомы болезни были схожими с пищевым отравлением или любым другим заболеванием.
- Оказывается, кинорежиссёр должен быть и прекрасным знатоком ядов.
- Я просто начал интересоваться, почему в рассказах Харгла так часто говорится о мышьяке. Почему в это время мышьяку вообще часто отдавали предпочтение?
- Что вас больше привлекало, экранизация истории Харгла или рассказ о средневековом Таллинне?
Этот фильм - исторический детектив. Наверняка этот детективный рассказ важен и интересен. Но, может быть, историческая сторона рассказа всё-таки заинтересовала больше. История просто завораживает. Экскурс (отступление) куда-то в прошлое оживляет воображение.
- Как вы сказали, Старый город Таллинна имеет средневековое происхождение, но, к сожалению, там много современного гама. Было ли такое место в сценарии, которое было вырезано из фильма, потому что его нельзя было отснять?
- Должен признаться, что действительно было. И в некоторых местах мы не нашли другого решения, кроме как изменить сюжет. Мы были вынуждены внести изменения…
- Позволим зрителю угадать, где эти места и о какой сюжетной линии идет речь?
- Я скажу лишь только то, что было очень трудно сделать так, как мы предполагали и как был написан сценарий изначально. Мы не упростили историю, просто нашли другой подход, чтобы двигаться дальше. Сюжетная линия немного видоизменяется.
Стоит отметить, что некоторые сюжетные моменты возникли благодаря хорошему местоположению съемки. Было бы грешно не воспользоваться этим местом. К примеру, мы прогулялись по башням городской стены Таллинна, и в одной из них, Бременской, была тюрьма. Одна из камер там была настолько ужасающе зрелищна, что я сразу почувствовал - это и есть место для съемки. Неосвещённая камера без окон. По сути, дыра в полу, прикрытая сверху металлической сеткой. Так была написана сцена встречи Мельхиора и Ринуса в тюрьме. Мне кажется, что это был очень убедительный эпизод, запомнившийся зрителю.
- После просмотра фильма я задумался над тем, что Старый Таллинн, где, как вы сказали, каждый уголок дома кричит: «Снимите меня!», на самом деле, не так много снимали. Вспоминаются некоторые эпизоды «Последней реликвии», «Кровавого камня» и «Дон Жуана в Таллине».
- Это, пожалуй, основные.
- Ну и да, в русских фильмах Старый город изображал Париж в «Трех мушкетёрах», а в рассказах о Шерлоке Холмсе Таллинн олицетворяет Лондон. В этом смысле приятно, что в «Аптекаре Мельхиоре» Старому городу отведена особая роль.
- Это да. Он показывает наш город.
- И здорово, что средневековый Таллинн в фильме всё-таки мрачный и грязный, как и должно быть.
- Мне также очень нравятся сцены за столом, в которых, разумеется, едят руками. Все, кто видел эти сцены, говорили, что сами хотели бы поучаствовать. Ковыряться руками и смаковать пиво.
- Я так понимаю, что будет продолжение фильма?
- Конечно, разумеется. Будут второй и третий фильмы. Второй в августе и третий в октябре. Кадры уже отсняты, вторая часть практически доработана, а над третьей еще предстоит немного поработать.
- Об исполнителе главной роли. В фильме играет бесчисленное множество любимых и известных актеров, которые участвовали в ваших предыдущих фильмах, и, наслышаны о театральных постановках. Главный актер, Мяртен Метсавийр всё-таки неизвестен широкой публике. Сколько времени ушло на то, чтобы найти правильный типаж Мельхиора?
- Поскольку временами я принимал участие в процессе обучения студентов в театральном училище, я предоставил студенту возможность сниматься в моих фильмах.
Как и с первыми учениками или 20-м выпуском - когда они стали заканчивать учёбу и у меня появилась возможность снять свой первый фильм «Имена на мраморной плите», я давал своим ученикам возможность сыграть.
- Вы также привлекли своих учеников к фильму «1944».
- Именно.
- Это ваше истинное желание и воля дать своим ученикам возможность поучаствовать в фильме?
- Абсолютно.
- Аптекарь Мельхиор - настолько специфический персонаж, не было ли смысла отыскать его среди своих учеников?
- Мы долго искали. И это произошло не по щелчку. Дело в том, что в один прекрасный момент - методом кастинга и проб - он был найден, и мы на нем остановились. Наконец-то, в последнюю минуту показалось, что Мяртен мог бы сгодиться на роль. Помню, как мы пошли в Эстонский институт кино, чтобы ходатайствовать о получении денег, и комиссия спросила конкретно: «Кто будет играть Мельхиора?». И я не смог ответить на этот вопрос. «А какой он из себя, этот Мельхиор?» - спросили они далее. И с этим ответом я остался в долгу. Просто не мог объяснить. Мне казалось, будто подсознательно я знал, но я не мог выразить словами. «Ну скажите хотя бы, какой актер смог бы сыграть эту роль? Из Эстонии?» - мучила комиссия. Я не мог ответить, да и среди зарубежных актеров не мог найти примера.
Я понял, что попал в беду, и они, должно быть, думали, что я ничего не знаю о Мельхиоре. Я делал себе скидку на то, что, возможно, такой типаж еще и вовсе не создан. Он ни тот, ни другой. Смотрите, если мы произнесём "д'Артаньян", мы как будто ясно понимаем типаж, с которым имеем дело. Когда мы говорим "Тоотс", "Тыниссон" или "Арно", наше воображение сразу же начинает работать. Но Мельхиор… Ну нет. Его еще предстояло создать. Поэтому с первого взгляда я даже не смог назвать актера, который смог бы сыграть эту роль. Ни из Эстонии, ни из-за рубежа. Теперь я, конечно, уже знаю. В значительной степени это знание сформировалось благодаря нынешнему актёру Мяртену - его актерскому мастерству, его внутренним и внешним качествам и данным.
- Я восхищаюсь вашей выносливостью. Когда вы снимаете три фильма одновременно, график, по-видимому, очень плотный. Вы же еще и преподаёте в школе. Ну и когда-то вы успели поставить спектакль по поэме Гоголя "Мертвые души", что, в конце концов, само по себе предполагает также вживание в роль. Как все это вписалось в график?
- Вписалось, потому что я как фрилансер должен позаботиться о том, чтобы у меня была работа. Может быть, я был слишком усерден в ее организации. Как-то прошлый год был слишком плотно упакован. В будущем я думаю, что, может быть, сначала мне стоит взглянуть на свой возраст в паспорте и относиться к работе немного спокойнее. Сейчас действительно было так, что очередная работа подошла к концу, но затем следующая и следующая... Все дни были такими загруженными.
- Гоголь в Русском Театре. Сейчас. Почему вы считаете, что это важно теперь?
- По сравнению с тем, что было, когда я начал ставить «Мертвые души» в Русском театре…
- Ситуация в мире кардинально изменилась.
- Топор, так угрожающе висевший в воздухе тогда, теперь делает свое дело. Просто начинает рубить. Кстати, эти темы ведь есть в этой постановке.
- И все же, почему Гоголь и «Мертвые души»? К сожалению, я только читал отзывы, сам их не видел. Не смог достать билет.
- Ещё успеешь. Но в одной русской рецензии на постановку написали: «Режиссер создал некий тоннель времени, из которого за два часа он протянул Гоголя через двести лет по сегодняшний день, создав «четвертое измерение», в котором живут гоголевские персонажи разных времен. Эта формулировка мне очень симпатична. Постановка совершает путешествие во времени – начинается с гоголевских времен, останавливается в определенное время и в определенных местах. Например, в 1948 году, когда был создан Русский театр. И, к примеру, в двадцатые годы, когда было построено это здание кинотеатра.
Одним словом, к обязательным элементам, составляющим произведение, — гоголевскому тексту, персонажам, сюжету — добавляются элементы, характерные для данного произведения. Например, такие, как роскошный, в золотых тонах дизайн интерьера этого здания, так и история самого театра. Кстати, «Мертвые души» в русском театре еще не ставились. Это мысль заставилa меня задуматься, почему.
- Почему?
- Интересно об этом подумать. Один из возможных ответов — в самой постановке. В случае с «Мертвыми душами» можно же спросить: кто они, эти мертвые души? Я говорил об этом с одним художником, и он сказал, что это, пожалуй, будет зависеть от времени. Хорошо! Погодите, а кто сейчас мертвые души? Сегодня? Я бы сказал, что души погибших - это те русские солдаты, которые стали пушечным мясом, которых гонят на убой воевать в Украине и, которые заканчивают... так, как они там заканчивают. Украинские мальчики — герои, но мертвые души. Просто список людей, которыми могут манипулировать политики.
- Именно так и кажется?
- Я просто представил это таким образом. Или возьмем 1948 год, когда был открыт Русский театр. Сталин был жив, второй большой депортации из Эстонии еще не случилось. Если бы кто-то в то время поставил на сцене спектакль «Мертвые души», первым вопросом было бы: «Что вы хотите сказать зрителям этой постановкой? Кто эти мертвые души на ваш взгляд?»
- Это был бы первый вопрос, который был бы задан?
- Конечно!
- Я и раньше замечал, что русские критики, театральные деятели и публика часто очень болезненно реагируют на интерпретацию их классики.
- Да, потому, что ведь все точно знают, как нужно играть Гоголя. Я понимаю, что ты имеешь в виду.
- Вы боялись, что вас не поймут? Не воспримут постановку, не станут смотреть.
- Я знал, что русскоязычные театральные зрители Эстонии более консервативны, чем эстонские. И я понял, что на многих людей моя постановка может воздействовать как тыканье палкой в осиное гнездо. Но я не сомневался и не боялся. Я решил, если моя постановка действительно вызывает вопросы и публика освистает её, то что уж тут поделать. Освистают, так освистают. До сих пор, однако, этого же не произошло.
- Как актеры отреагировали на вашу интерпретацию?
- Актёры подхватили идею. Нам было очень интересно работать вместе. Это связано, как раз и с тем, что мы не меняем в постановке персонажей и характеры, ситуация одна и та же. Язык, на котором мы говорим, - возможно, более современный театральный язык, который, может быть, незнаком для некоторых, но в любом случае, я думаю, это интересно и обогащает. Ну, и в нынешнее время налепить бороды - конечно же, можно. И у нас в постановке есть некоторые персонажи вполне из гоголевской эпохи - но это все-таки не совсем то.
- Русский театр в хорошей форме? Он на уровне?
- Я сказал бы, что самая большая проблема Русского театра в том, что у него нет конкурентов. Представьте себе спортивную команду, которой в Эстонии не с кем сразиться. Вскоре возникнет вопрос - зачем им ходить на тренировки, если нет соревнований? Не правда ли?
- Разве Русский театр не является одним из деятелей на эстонском театральном ландшафте? Он русскоязычный, но с точки зрения спортивной терминологии, он до сих пор играет в той же лиге?
- Абсолютно нет. Они не конкурируют уже хотя бы в том смысле, что у них другая аудитория.
- Я знаю эстонцев, которые регулярно посещают Русский театр, и, возможно, русские ходят в эстонские театры. Например, если в каком-нибудь театре вы ставите Чехова.
- Да тоже не особенно и ходят. Их самая большая проблема заключается в том, что они как бы вне лиги. Как я уже сказал, это единственная спортивная команда в своей лиге, которая ни с кем не конкурирует.
- Что побудило вас поставить спектакль в Русском театре?
- То, что я ничего там раньше не ставил. Я хотел поставить спектакль «Мертвые души» именно в Русском театре. Я поставил там историю, которую, как ни странно, в Русском театре до сих пор не ставили. И меня очень заинтересовало, можно ли это сделать по-современному, по современным представлениям.