Мэр Таллинна на этой неделе находится с визитом в Республике Корея

В ходе визита мэр встретится со спикером Национального собрания Республики Корея Пак Бен Сугом и его бывшим председателем Мун Хи Саном. Кылварт также встретится с вице-губернатором провинции Кенгидо Ли Хан Гю и мэром города Уиджонгбу Ан Бен Еном. В ходе четырехдневного визита мэр Таллинна посетит университет Шинхан и Корейский центр креативной экономики.

В таллиннскую делегацию также входит член Таллиннского городского собрания и председатель комиссии по инновациям Айвар Рийсалу.